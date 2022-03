Hermana de Luis de Llano volvió a defenderlo y comparó a Sasha Sokol con Putin: “Metieron la pata”

Cecilia Fuentes dice que su hermano es un hombre noble y bueno Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo

La situación que destapó Sasha Sokol el pasado 8 de marzo, cuando comunicó que tras haberlo reflexionado se dio cuenta de que fue víctima de un abuso por parte de Luis de Llano, con quien sostuvo una relación de noviazgo cuando ella tenía 14 años, sigue causando reacciones.

Esta vez, la media hermana del director creativo de grupos musicales y telenovelas volvió a alzar la voz en defensa de él, asegurando que la relación que sostuvo con Sasha fue “muy bonita y hubo mucho amor de ambas partes”.

Fue en una entrevista para el periodista Luis Magaña, difundida por Chisme no like!, donde la hija de la actriz del cine de oro mexicano, Rita Macedo, y el escritor Carlos Fuentes descalificó el linchamiento mediático que ha sufrido Luis de Llano.

En el programa de Yordi Rosado, Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

“Luis fue un idiota al hablar de ella como habló, eso sí, qué metida de pata porque la minimizó, la humilló, le quitó su valor como mujer, como pareja, como amante, como lo que fue, y lo que fue en ese momento fue una relación muy bonita, de mucho amor por las dos partes, con autorización de los padres por las dos partes, donde no había ningún mal. No había nada mal”.

La también hermana de la actriz Julissa destacó que por entonces, cuando se dio la relación, Sasha ya no era una niña, por lo que sabía perfectamente lo que hacía al involucrarse sentimentalmente con el creador de Timbiriche.

“Eran dos personas que se amaban y decidieron compartir su vida, los separaron, el tiempo demostró que ella quería seguir, que él quería seguir, la mamá lo autorizó y hace años, si tenías 16 años y no te habías casado, ya te habías quedado”

La relación duró desde que Sasha tenía 14 hasta casi cumplir los 18 (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

“A los 15 años no es una niña, era una adolescente, me consta porque yo tuve una relación con un hombre mucho mayor a los 14 años y habemos gente que estamos más preparadas para cierto tipo de relaciones”, contó respecto a su propio caso.

La escritora fue más allá al comparar a la cantante de Rueda mi mente con las acciones del presidente ruso Vladimir Putin, en referencia a su presunto actuar impulsivo:

“Él metió la pata al decir lo que dijo como lo dijo, ella se enchiló y las mujeres son horrendas, los hombres son cabrones, pero las mujeres son peor. Ella se encabronó y como mujer que es, le salió la garra terrible y fue a matar, y la comparo con Putin: metieron la pata y ahora no saben cómo sacarla”, remató Cecilia.

Cecilia Fuentes desea que los abogados de Sasha entren en contacto con Luis de Llano Foto: Instagram/@ceciliafuentesm

Fuentes expresó que Luis de Llano se encuentra en este momento “de la chingada, él no capta qué le pasó”, además destacó que el fuerte escándalo está perjudicando de manera definitiva la trayectoria de décadas del creativo de la televisión.

“A Luis ya le chingó la vida familiar, la vida personal, su vida sentimental, su carrera, porque hizo muchas carreras, inventó muchas cosas, valió madres toda una vida de trabajo y él no se recupera de esto por nada”

La autora del libro biográfico de Rita Macedo, Mujer en papel, se refirió a su hermano como un hombre noble y descartó que sea “un pederasta”.

“Cuando él quiere a alguien le da todo, nunca ha abusado sexualmente de alguien, yo he trabajado con él en ocho o nueve novelas, no es un abusador sexual, no es un pederasta, es un hombre muy bueno con quien él quiere”, destacó.

Luis de Llano se encuentra en un estado anímico bajo, según su hermana Foto: Luis de Llano

Respecto a lo conducente, Cecilia deseó que los involucrados se arreglen legalmente sin necesidad de verse cara a cara, a fin de calmar las aguas y superar este episodio.

“Sasha, yo entiendo por qué lo hiciste, yo tuve una relación como la tuya, yo entiendo la rabia, porque sí también yo me hubiera ofendido muchísimo de cómo hablaron de ti, es una mentada de madre eso, eso sí, pero porfis la rabia nos hace hacer cosas injustas, por favor que tu gente hable con él, con sus abogados y, sin que se vuelvan a ver la caras, simplemente díganse ‘yo no voy a demandar esto’, el otro te dice ‘Yo no voy a demandar aquello’ y dejen que las cosas se calmen con el tiempo, poco a poco se irán olvidando”, finalizó.

