Cynthia Rodríguez podría ausentarse de Venga la Alegría, aseguró Alex Kaffie

Cynthia Rodríguez es conductora de Venga la Alegría e incluso triunfó en un reciente mini reality (Foto: Instagram/@cynoficial)

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría, incluso recientemente se coronó campeona del reality Los reyes del playback, sin embargo el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró que la presentadora saldría del programa en poco tiempo.

De acuerdo con el columnista, Cynthia Rodríguez anunciará su ausencia del matutino de Azteca en los próximos días: “Me entero que la muy bella Cynthia Rodríguez se marcha de Venga la Alegría. Sí, por motivos personales ¡y de pareja! la conductora sale de la revista matutina de Azteca Uno”, escribió Alex Kaffie.

Cabe señalar que esta publicación desató varios rumores que van desde el posible embarazo de la querida presentadora -por la especificación que hace alusión a Carlos Rivera- hasta un cambio de televisora, pero hasta el momento no hay información confirmada de manera oficial y se trata de especulaciones. Tampoco se sabe si sería una ausencia temporal o un adiós definitivo.

La conductora podría dejar a sus compañeros de Venga la Alegría (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

Pese a que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han mantenido su relación dentro de la esfera privada, la conductora de Venga la Alegría reveló en diciembre de 2021 su deseo de convertirse en mamá durante el presente año.

La ex académica decidió compartir con sus compañeros de Venga la Alegría que la idea de que su familia crezca puede estar cada vez más cerca. Los hechos sucedieron después de que Cynthia estuviera en el evento del árbol de navidad de TV Azteca.

“El próximo año ojalá, yo sería la más feliz, es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”, explicó, dejando en claro que podría estar buscando quedar embarazada.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos pues su relación es muy reservada (Foto: captura de pantalla)

Además, durante una dinámica en la que los conductores de Venga la Alegría pudieron hablar con Santa Claus, la conductora le pidió un regalo muy especial: “Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, concluyó.

Santa Claus aseguró que hará todo lo posible para que ese bebé llegue a su vida, si bien no necesariamente durante el 2022, si podría nacer para el 2023. Entre risas, “Papá Noel” le comentó que se tiene que poner a trabajar en ello junto a su pareja. La petición de Cynthia conmovió a sus compañero y al publico que siguió la transmisión.

Al respecto, el mismo Carlos Rivera contó a mediados de 2021 que le gustaría tener hijos después de casarse. En un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el intérprete de Recuérdame compartió lo que espera de Cynthia en su noviazgo, pues aseguró que por el momento no se han fijado la meta absoluta de casarse, pero sí les gustaría llegar al altar.

La conductora le pidió un bebé como regalo a Santa Claus (Captura: @vengalaalegriatva/Instagram)

“Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”, explicó Rivera en la grabación de Eden Dorantes.

El cantante añadió que los supuestos planes de matrimonio no se han dejado de lado, pero no existe nada que los esté orillando a llegar al altar y, después de cuatro años juntos disfrutando de su felicidad de esa forma, prefieren mantenerse en el noviazgo pues “no es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, dijo.

Además confirmó que la forma en que llevan conviviendo desde hace un tiempo es bajo el mismo techo y, según dijo, como si estuvieran casados, y también anhelando concebir un hijo, aunque no explicó cuándo cumplirían ese deseo.

SEGUIR LEYENDO: