Alex Sirvent de Mercurio reaccionó a las denuncias por abuso contra Toño Berumen: “En algún momento vamos a hablar”

Alex descartó haber sufrido abuso o acoso por parte del ex manager de Mercurio Foto: Especial Infobae

Tras el comunicado que lanzó Sasha Sokol en el marco del Día internacional de la mujer, donde dio a conocer el abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano en su adolescencia, diversas voces se alzaron en su defensa.

De hecho, el actor Mauricio Martínez aprovechó la coyuntura mediática para desvelar su propio caso de acoso, que habría ocurrido a principio de los años 2000 por parte del productor Antonio Berumen, ex manager de bandas pop de la época como Mercurio, Kairo, Tierra cero y la cantante Fey.

Martínez mencionó que Berumen lo había tocado “donde no debía” y aseguró que el empresario cuenta en el baño de su oficina con una cámara de videograbación para captar a los hombres que acudían con él a hacer un casting, pues los invitaba a bañarse.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

“Lo conté inspirado por Sasha, por su gran valentía y me uno totalmente a la condena, a la denuncia, no es nada fácil hacer lo que ella hizo. Yo que lo hice después, te tiembla la mano después de ponerle ‘send’ al tuit.. No por ser hombre o por ser mujer, un caso es más o menos importante, no excluye género ni edad”, dijo entonces al programa de radio de Luis Cárdenas.

A los pocos días, Mauricio formalizó la denuncia por acoso e incluso acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para demandar al ex manager, quien se encuentra alejado del ojo público.

Martínez dijo contar además con múltiples testimonios de jóvenes que se acercaron a él tras conocer su relato, para contarle sus propias historias de acoso y abuso al lado de Berumen, por lo que no descansará “hasta hacer justicia”.

“En las últimas 48 horas más de 14 víctimas de este señor han acudido a mí...No puedo hablar mucho de eso, pero claro que las 14 víctimas queremos justicia, para que no se siga solapando a acosadores y a abusadores”, agregó.

El actor acudió a realizar la denuncia formal de los hechos ante las autoridades (Captura: @martinezmau/Instagram)

Ahora ha sido Alex Sirvent, quien formó parte de Mercurio en los años 90 y convivió estrechamente con Berumen, quien se expresó al respecto, y aunque descartó que él hubiera vivido algo similar, expresó su apoyo total a las víctimas.

“Es un tema bien delicado, que hay que tratar con pinzas. Yo siento muchísimo por lo que haya pasado Mauricio y las víctimas que se están pronunciando”, dijo en entrevista para Sale el sol. Además, agregó que aunque ellos tengan un punto de vista diferente, jamás pondrán en duda la palabra de las víctimas: “Al final creo que nosotros también, en algún momento, vamos a hablar, siempre respetando y desde nuestro punto de vista sin querer causar ninguna controversia”.

El también conductor del programa Venga la alegría fin de semana elogió la valentía de Mauricio Martínez, quien decidió verbalizar el acoso pasados casi 20 años:

Alex Sirvent dijo que gracias al cuidado de sus padres, nunca estuvo propenso a una situación de acoso (IG: alexsirvent)

“Creo que está en todo su derecho. Estamos pasando por un momento en el que levantar la voz se ha convertido en parte de nuestra libertad como seres humanos, en parte de nuestros derechos como y creo que internet y las redes sociales ha ayudado a que nuestra voz se escuche más fuerte. Finalmente lo único que te puedo decir es que quiero ser súper puntual con este tema, simplemente compartir nuestro sentir con las personas que se han visto afectadas”.

Sirvent remarcó que gracias al cuidado de sus padres pudo gozar de una carrera libre de escándalos en su adolescencia:

“He tenido la bendición de que mis papás estuvieron muy pegados conmigo siempre, y creo que nadie está a salvo de estar una situación delicada, pero en lo personal creo que he tenido una carrera que hasta el momento, sana, limpia y ha habido personas bien intencionadas a mi alrededor”.

