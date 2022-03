Sebastián Rulli defendió a Mauricio Martínez luego de los señalamientos de Pati Chapoy

Sebastián Rulli salió en defensa de Mauricio Martínez Foto: Especial Infobae

Durante la segunda semana de marzo, Mauricio Martínez hizo una denuncia social a través de su cuenta de Twitter, en la que señalaba al productor, Antonio Barumen de haber intentado abusar de él, hecho que desató la polémica en TV Azteca, luego de que Pati Chapoy y su equipo de trabajo desestimara la denuncia hecha por el histrión mexicano.

Derivado de esta situación, no han sido pocos los famosos que han salido a manifestarse en sus redes sociales para brindarle su total apoyo al también intérprete, entre ellos se encuentran el reconocido galán de melodramas, Sebastián Rulli, quien evidenció la poca empatía de Pati Chapoy y el resto de los integrantes de Ventaneando.

“Alguien que ha vivido del chisme barato, críticas e injurias no tiene autoridad moral para juzgar una declaración tan íntima y personal de un artista tan profesional como tú. Respeto mucho tu valentía y te abrazo a la distancia”, redactó Sebastián Rulli.

Sebastián Rulli defendió a Mauricio Martínez de los señalamientos de conductores de Ventaneando Foto: Twitter/@sebastianrulli

Fue el pasado 10 de marzo que el nombre de Pati Chapoy se posicionó como tendencia en Twitter luego de que fue desestimada por Pati Chapoy, quien en su programa señaló al actor de mentiroso y demérito su acusación en contra de Toño Berumen.

“Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras (...) Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada”, subrayó la conductora de Ventaneando.

Sin embargo, rápidamente las declaraciones de los integrantes de Ventaneando llegaron hasta los oídos de Mauricio Martínez, quien no dudo en evidenciarlos en redes sociales por su poca empatía con las víctimas: “Sin palabras, de mí podrían decir lo que quieran, pero me acusa la razón y digo la verdad. Pobre México. Gracias a Dios ya no vivo allá ni tengo que tratar con ustedes”, recalcó.

Pati Chapoy arremetió contra Mauricio Martínez

“Aún así, les mando bendiciones y ojalá le crean a víctimas en un futuro que salgan a denunciar a sus agresores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo a Luis de Llano lo quise mucho por que me apoyó en mi carrera, pero no por eso justifico su crimen ni lo defiendo”, añadió.

Fue a partir de la denuncia pública que hizo la actriz Sasha Sokol en contra de Luis de Llano que diversas celebridades del medio nacional han decidido romper el silencio en contra de sus agresores. Uno de ellos fue Mauricio Martínez, quien en un extenso hilo de Twitter contó cómo Antonio Berumen, exitoso manager de grupos de los 90 como Magneto, Mercurio, Kairo y la cantante Fey, intentó abusar de él acosándolo sexualmente.

El intérprete contó cómo fue el intento de abuso que presuntamente habría vivido a los 23 años, cuando todavía era parte del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) por parte del productor, Edgardo Díaz.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

“Dato importante: Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño… y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, escribió.

“Salí bastante nervioso y canté. Me dijo: ‘Estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, finalizó el actor mexicano su extenso hilo de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: