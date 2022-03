Troy Kotsur, el memorable momento de su discurso con lenguaje de señas y el aplauso inclusivo de todas las estrellas en la ceremonia del Oscar

Troy Kotsur accepts the Oscar for Best Supporting Actor in "CODA" at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder

Los premios Oscar 2022 se llevaron a cabo este domingo 27 de marzo y una de las categorías que emocionó tanto a los asistentes como a los televidentes fue el de “Mejor actor de reparto”, puesto que el actor Troy Kotsur se llevó la estatuilla dorada por su personaje en la película CODA.

El actor estadounidense ha hecho historia al convertirse en el primer actor sordo hombre en ganar un Óscar. En las últimas tres décadas, solo tres actores con discapacidad real se han llevado un premio, en los años 1947, 1986 y este 2022.

El actor de 53 años, construyó una carrera que se extiende por décadas y que incluye roles protagónicos en Broadway, así como participaciones en la gran pantalla junto a colegas de la talla de Jim Carrey.

“Es maravilloso estar aquí en este viaje. No puedo creer que estoy aquí. Gracias a todos los integrantes de la academia por reconocer mi trabajo. Invitaron al elenco de CODA a la casa blanca y traté de enseñarles groserías, pero me dijeron que me debía portar bien así que no se preocupen, no voy a hacer esto tampoco “, comenzó diciendo el artista internacional.

