CODA la película independiente que llena de ovaciones a Eugenio Derbez

La cantante compartió unas placaras para su esposo que han cautivado las redes sociales

Alessandra Rosaldo se sumó a la lista de artistas mexicanos que le han deseado lo mejor a Eugenio Derbez en este domingo de Oscar 2022. Tras su participación en la cinta CODA: señales del corazón y su asistencia a los Premios de la Academia, su esposa lo felicitó en redes sociales con un tierno video y palabras, además de que también es su aniversario número dieciséis por lo que el romanticismo inundó su cuenta de Instagram.

La 94.ª edición de los Premios Oscar ha iniciado y con ello la euforia por el galardón más importante dentro del séptimo arte en el mundo ha generado un gran interés. Por ello, todo lo relacionado a Derbez ha sido de lo más comentado puesto que no solo representa a los mexicanos en la ceremonia, sino también a los latinos que están conquistando el cine americano y comienzan a ser reconocidos con las nominaciones para esta entrega.

La cantante que en esta ocasión no acompañó a su esposo, se ha sumado a la celebración de los latinos y por ello le dedicó unas tiernas palabras palabras: “¿Hay algo que mi marido no consiga? Al momento de hoy no, porque él está todos los días de su vida absolutamente convencido y con la actitud de lograr todo lo que quiere”, expresó en un video donde se les pude ver a ambos compartiendo grandes momentos en sus carreras.

Así fueron las tiernas fotos (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

CODA: señales del corazón es la película con tres nominaciones al Oscar 2022 en la que participa el actor mexicano Eugenio Derbez. La cinta compite en las categorías de Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto y Mejor Película. Por la importancia de esta invitación Rosaldo además agregó: “¡Soy la esposa más orgullosa del mundo mundial! Todo mi corazón está contigo, esta noche volverá a ser mágica ¡Mucho éxito mi amor @ederbez! #Oscars #TheOscars”, escribió.

De manera sorpresiva el feliz matrimonio también está celebrando sus dieciséis años de haber iniciado con una de las relaciones más mediáticas y populares en la el mundo del espectáculo de habla hispana, por ese motivo también compartió unas nuevas fotos a lado de Derbez y unas palabras que han sido ovacionadas en redes sociales por la casualidad de que esa fecha romántica se cruzara con los Oscar 2022.

Eugenio Derbez poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

“Un 27 de Marzo de hace 16 años, nuestras miradas se cruzaron y nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos enamoramos profundamente y no hubo manera de evitarlo. Hoy celebro y bendigo los 16 maravillosos años que llevamos juntos y todo lo que de la mano hemos construido, creado, crecido, superado, trascendido y logrado. Sin duda somos un gran equipo y presiento que hoy, nuestras vidas volverán a cambiar. No hay palabras que puedan expresar el orgullo que siento de verte realizar tus sueños y lograr todo lo que te propones y más. Eres inspiración pura, ejemplo que arrastra y luz que ilumina todo a su alrededor. Deseo con todo mi corazón que éste, sea el 27 de marzo más feliz de todos nuestros 27s. ¡Feliz Aniversario amor mío @ederbez te amo con toda mi alma!”, compartió.

El mexicano ya ha ganado diversos reconocimientos en la temporada de premios Director Sian Heder and cast members of "CODA" Troy Kotsur, Daniel Durant, Emilia Jones, Marlee Matlin and Eugenio Derbez pose backstage after winning Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture at the 28th Screen Actors Guild Awards, in Santa Monica, California, U.S., February 27, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

CODA se trata de una adaptación en inglés de la película francesa de 2014, La familia Bélier, dirigida por Éric Lartigau. Aunque Derbez se siente orgulloso del papel que desempeñó en dicha producción, no esperaba estar nominado por su papel en el filme, sin embargo, se encuentra orgulloso de haber formado parte de este gran proyecto que ya ha sido premiado en otros festivales de cine internacionales.

En esta cinta, nominada al Oscar a Mejor Película, el actor de 60 años de edad interpreta a Bernardo Villalobos (Mr. V), un talentoso profesor de música que toca el piano y motiva a su alumna Ruby Ross, quien es hija de padres sordomudos, a cumplir su sueño de ser cantante.

