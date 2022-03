El día que Juan Soler emborrachó a Eric del Castillo en plena grabación

Juan Soler compartió historia con Eric del Castillo (Fotos: Instagram)

Eric del Castillo ha sido uno de los actores más entrañables que ha tenido la televisión mexicana, pero lo que pocos sabían es una curiosa anécdota que el histrión vivió junto a Juan Soler durante las grabaciones de la telenovela Apuesta por un amor, que se estrenó en 2008 y fue todo un éxito.

Y es que fue el mismísimo Soler, quien decidió contar un divertido momento en el cual, el papá de Kate del Castillo se “pasó de copas” durante una de las filmaciones del melodrama.

Fue durante el programa Sale el Sol donde el argentino contó que el día en que sucedieron estos hechos, el equipo se había trasladado a un balneario en Tequestitengo, pero debido a que las personas no quisieron deshalojar el lugar, tuvieron que posponer las grabaciones.

Juan Soler dijo que no los dejaron grabar y aprovecharon para pasar un buen momento (Foto: Instagram / @juansolervalls)

“Llegamos y obviamente no pudimos grabar porque nadie quiso salir del balneario, entonces nos dicen: ‘no se graba nada, se pueden ir’. Nos fuimos con el señor Fernando Robles, el papá de Fabián, y con Eric del Castillo, nos fuimos a echar una copita por ahí. Lo pusimos un poquito cuete a don Eric, buenos nos pusimos cuetes los tres”, comentó.

En este sentido, Soler puntualizó que después fueron a una pista de aviones ultra ligeros, pues el chofer los acompañó.

“Estamos en los avioncitos y lo subimos a don Eric después de darle otros dos tequilas y dijo: ‘Por favor a Veroniquita (su hija) díganle que la amo y que es una tremenda periodista, a Kate dile que es la mejor actriz del mundo y a doña Kate (su esposa) ¡no le digas nada!’”, contó.

Juan Soler contó un divertido momento con el papá de Kate del Castillo (Foto: archivo)

Cabe recordar que, aunque Eric del Castillo no suele causar muchas controversias, recientemente salió a defender a Kate del Castillo, después de que su hija se viralizara por un encuentro que tuvo con Ana Gabriel durante la gira que esta última ofreció en Estados Unidos.

Y es que comenzaron a surgir varios rumores en redes sociales que cuestionaban la orientación sexual de la protagonista de Ingobernable.

El intérprete que brilló en la pantalla grande con El extraño hijo del sheriff, Perro callejero, Las sobrinas del diablo, El tunco Maclovio, Cabalgando con la muerte, entre muchas más, concedió una entrevista para el programa De primera mano, donde mencionó que no escuchó el intercambio de palabras que tuvieron las dos famosas durante el concierto que Ana Gabriel dio en The Forum California.

Eric del Castillo defendió recientemente a su hija (Foto: Cuartoscuro)

“La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya... a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas”, dijo.

El actor de 87 años hizo un llamado para que el público no caiga en especulaciones sobre la vida privada de sus hijas y, con base en su experiencia de aproximadamente 67 años de trayectoria, comentó que la mejor decisión que puede tomar un artista en no debatir no reclamar porque de lo contrario el problema se hace más mediático.

Los rumores se desataron después de que el usuario de TikTok @jofranko13 publicara un video que grabó cuando Ana Gabriel bromeó con la posibilidad de pedirle matrimonio a Kate. Aunque fue una broma donde ambas reconocieron su trayectoria, algunos internautas lo tomaron literal.

