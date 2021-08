“Es de herencia”: la enfermedad que Eric del Castillo no podrá curarse

Eric del Castillo ha participado en aproximadamente 300 producciones cinematográficas (Foto: Cuartoscuro)

Eric del Castillo se encuentra recuperándose de su aparatosa caída, la cual provocó que fuera internado de emergencia a un hospital . En una entrevista para TvyNovelas el actor habló de su estado de salud y mencionó una enfermedad que no puede operarse y es hereditaria.

Ante el cuestionamiento de una afección visual, el actor reveló lo que le cuesta trabajo hacer y su método para poder seguir trabajando. “Sí. Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer [...] Sobre todo por el trabajo… Hice varias cositas con apuntador electrónico, y regularmente tengo grabadas todas mis escenas, entonces, las escucho y las estudio”, comentó.

Eric del Castillo ha intentado vender su casa actual y comprar uan más pequeña (Foto: Juan Vicente Manrique)

El actor de 86 años compartió el tratamiento que sigue ante esta enfermedad. “Estoy tomando vitaminas; es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación. Es la mácula, y eso es de herencia; mi mamá también lo sufrió, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás. Es nada más el enfoque el que se pierde, pero todo a mi alrededor lo veo perfectamente. Y bueno, procuro descansar, que es lo más importante, mientras me alivio y vuelve todo otra vez a la normalidad.”

Del Castillo detalló cómo fue su caída y todo el proceso por el que pasó en el hospital. “Conozco perfectamente la casa de mi hija Verónica, pero se me olvidó un escalón, me fui de bruces y me estrellé contra otro escalón. Me llevaron de urgencia al hospital, estuve ahí como cinco o seis horas, me tomaron radiografías, me cosieron la ceja y me enyesaron. En fin, al mal tiempo, buena cara”.

En 2014 Del Castillo fue vicepresidente en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Eric también habló de su recuperación después de su caída. “Tengo el brazo y la muñeca derechos enyesados, fractura en el dedito gordo de la izquierda, pero en general estoy bien, metidito en casa, de buen ánimo... Contento, dentro de lo que cabe”, aseguró.

Semanas después de la aparatosa caída del actor su hija, Kate Del Castillo, hizo un viaje relámpago para ver por sí misma el estado de salud de su padre. La actriz compartió este momento a través de su cuenta de Instagram, donde dejó ver a través de unas imágenes que se encuentra feliz conviviendo con su familia, después de estar varios meses alejada de México, primero por la pandemia, y luego por sus ocupaciones laborales.

Kate compartió el domingo familiar además con su hermana Verónica y su sobrino Darwin (Foto: Instagram @katedelcastillo)

La protagonista de diversas telenovelas como Muchachitas y Alguna vez tendremos alas no había podido estar en México porque se encuentra grabando la tercera entrega de la serie La reina del sur, la exitosa producción donde interpreta a la famosa criminal “Teresa Mendoza”.

Eric y su esposa Kate Trillo tampoco han podido volar a Los Ángeles, California lugar donde actualmente vive su hija, debido a las restricciones de viaje durante la pandemia. Por lo que se les vio felices con la visita de Kate, quien compartió otra instantánea donde aparece junto a sus padres, su hermana y el hijo de ella, Darwin; en la descripción se puede leer que comparten “un domingo de flojera”.

Kate bromeó sobre las afecciones de su padre (Foto: Instagram @katedelcastillo)

“Mi papá y yo con los dedos chuecos. Una escapada, visita relámpago a ver a mis papás. México mi amor”, escribió la actriz al pie de una de las fotos donde aparece sonriente junto al veterano actor y cada uno se encuentra mostrando su dedo lesionado.

La visita de la protagonista de La Reina del sur fue momentánea pues debe regresar a Estados Unidos para continuar cumpliendo con sus compromisos laborales, los cuales estará hablando más adelante y que son independientes a su trabajo en la famosa narcoserie.

SEGUIR LEYENDO: