Colombia

Audio en el que se habla de apoyar a Iván Cepeda no es del disidente alias Rogelio Benavides: “Es de un extorsionador”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que la grabación se hizo desde la cárcel La Picaleña (Ibagué, Tolima)

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Pintura en acuarela de Iván Cepeda hablando en un micrófono, con parte del rostro de un hombre con un teléfono cerca de la boca, en segundo plano.
El ministro de Defensa instó a reflexionar sobre la desinformación, tras divulgación de un audio atribuido erróneamente a un disidente de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, hizo aclaraciones sobre el audio que fue divulgado en redes sociales y medios de comunicación, en el que se invita a apoyar al candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), en las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta).

Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí si lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se indica en el mencionado audio.

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Se creía que la persona que se escuchaba en la grabación era alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Sin embargo, el jefe de la cartera y la misma Policía Nacional confirmaron que no es el criminal que aparece en el audio.

Dicho audio se trataría es de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña (Ibagué, Tolima), que corresponde a días atrás y que no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea de las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco”, indicó el ministro Sánchez ante los medios de comunicación.

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Ante los resultados de la investigación preliminar que adelantaron las autoridades al respecto, el funcionario instó a la ciudadanía a hacer una reflexión sobre la divulgación de desinformación, sobre todo, cuando se está tan cerca del desarrollo de los comicios.

Este escenario se junta con el nivel de inseguridad que se vive en el país y las amenazas que hay contra el ejercicio democrático. “El año pasado nos asesinaron a un senador de la República, un magnicidio, pero lo vemos en otras latitudes, también en los Estados Unidos o en Ecuador. Eso nos muestra que la amenaza contra la democracia es persistente y no, en ningún momento la ignoramos”, precisó.

En desarollo...

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