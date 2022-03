Eric del Castillo cautivó en redes sociales tras darle un nuevo anillo a su esposa

Después de 50 años el actor le regaló una sortija a Kate Trillo en donde demostró su arduo amor por ella

En un acto de ternura Eric del Castillo cautivó en las redes, pues el programa matutino Sale el Sol documentó la romántica petición que hizo con una sorprendente sortija a su esposa Kate Trillo madre de sus dos hijas Verónica y Kate del Castillo, tal suceso que se llevó a cabo luego de que los implicados cumplieran 50 años de casados.

Después de ser cuestionado por el reportero del programa sobre si le gustaría volver a casarse, el actor de la película Perro Callejero constató “Yo todo lo que sea junto con ella me parece perfecto, como ahora, la estoy disfrutando”.

Es así que Eric buscó renovar sus votos nupciales sellando nuevamente el gran amor que siente por la madre de sus hijas, ya que ante las cámaras le propuso nuevamente volverse a casar con él, teniendo de testigo a su hija Verónica.

“Kate Graham, lo he estado pensando seriamente y ¿le gustaría a usted ser mi esposa?, mire humildemente le traigo un anillito que sea de compromiso, aquí lo tiene”declaró.

El actor y su amada cumplieron 50 años de casados Foto: Archivo

A lo que Doña Kate, se mostró emocionada ante la petición de su pareja, por lo que dijo “claro que acepto”, ante la pregunta de su adorado conyugue.

Fue entonces que diversos usuarios reaccionaron ante el suceso, en los que destacaron comentarios como: “Lindísimos, muchos años más”, “Qué bonito, que viva el amor!”, “Hermoso”, acompañados con emojis de corazón.

Tal momento se llevó a cabo en su visita a los canales de Xochimilco, en donde estuvieron a bordo de una trajinera aunado de mariachis para así seguir tornando un ambiente emotivo, pues Eric del Castillo, al demostrar que el amor aún existe, no perdió la oportunidad y le dedicó una melodía a su amada.

Ambos viven su amor como si fuera el primer día de novios Foto:Archivo

Asimismo, el actor destacó cómo fue que logró tener el amor de Kate Trillo, pues confirmó que no fue nada fácil ganarse el cariño del padre de su entonces novia.

“Yo tuve una gran ventaja en mí táctica para conquistarla, yo conquisté a su papá que era un hueso duro de roer, a su mamá, linda su mamá mi suegrita, a su hermanita Grace, a su hermano y a toda su familia, me la gané con cariño sincero, amor y así fue cómo surgió todo”, subrayó.

A casi un año del susto que se llevó Kate Trillo, por la caída que el actor que lo llevó a urgencias, ambos se denotan muy bien de salud, pues en esa ocasión, la esposa del guionista vivió momentos de angustia por el accidente doméstico que sufrió su marido.

Pues luego de la caída, el director ingresó de urgencia al hospital, suceso que alarmó a sus seguidores. Más tarde su familia dio a conocer que acudió al centro hospitalario debido a una caída que sufrió en casa de su hija Verónica.

(Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Eric se habría quedado en la casa de la periodista, ya que su esposa asistió a una cita con una persona de un banco.

“Se quedó allá y yo vine a mi cita y, ay Dios Santo, fue horrible, estaba yo aquí a las tres de la tarde, me manda un mensaje Verónica, le digo ‘cómo estás hija?, porque iba a ir ella para que la checaran y se acababa de hacer una prueba y le salió negativa, cosa que me dio mucho gusto. Y me contesta ‘urge un doctor aquí rápido”, añadió la madre de Kate de Castillo.

Sin embargo, el susto no pasó a mayores, pues aunque sangró por lo “escandaloso” del área donde se golpeó, el entrecejo, la situación se tranquilizó para la familia Del Castillo al ser valorado médicamente.

