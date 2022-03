Eduardo Yáñez defendió la cachetada de Will Smith: “Del respeto viene el respeto”

Eduardo yañez y will smith (Fotos: Instagram)

La ceremonia de los Oscar 2022 quedará en la memoria de los espectadores, no sólo por los filmes que obtuvieron uno de los anhelados galardones, sino por la controversial cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock, después de que este éste último bromeara con la alopecia que sufre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Todo sucedió antes de que se presentara el ganador del premio a Mejor directora, cuando Rock se burló de Jada y Will Smith no sólo se levantó de su asiento y subió al escenario para abofetearlo en vivo, sino que también le gritó que no estuviera hablando de esa forma de su esposa.

Y alguien que no dejó de reaccionar a este evento fue Eduardo Yañez, quien es recordado por vivir una situación similar, pues en octubre de 2017, mientras estaba en a presentación del servicio de películas Pantaya, en Los Ángeles, California, le propinó una cachetada al periodista de espectáculos Paco Fuentes, quien asistió del programa El Gordo y la Flaca.

Will Smith golpea a Chris Rock

Fue así, que después del conflicto en los más recientes premios de La Academia, Yañez no se contuvo y señaló que Will Smith tuvo buenas razones para actuar de la forma en que lo hizo.

“Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, comentó durante el programa Vivalvi de Multimedios.

Asimismo, el galán de telenovelas aseguró que él ha estado “en los zapatos” de Will Smith y remarcó que en ocasiones, cuando suceden ese tipo de eventos es difícil ser completamente racional.

“Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, dijo.

Los memes alrededor de los dos famosos no faltaron

El protagonista de Destilando Amor puntualizó que Chris Rock no debió burlarlse de la condición médica de una mujer nada más para quedar bien con los presentes de la gala.

“Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes haga burla de una condición o una enfermedad de una persona, sea como sea” , aclaró.

Eduardo Yáñez habló sobre la vez que le sucedió a él y remarcó que en su situación lo único que recibió fueron críticas por parte de la población mexicana y sentenció que posiblemente en Estados Unidos, el actor de Hombres de negro hasta podría ser catalogado como un héroe.

“En mi caso todos me descalificaron de mierd* para arriba, la verdad es que allá en ese mercado viene siendo héroe de las mujeres. Pero la verdad ya me vale, porque yo ya lo viví, ya me acepté a mi mismo el error que cometí lo acepté”, aclaró.

Cabe recordar que después del altercado entre Chris Rock y Will Smith, los internautas no tardaron en reaccionar y compararon el hecho con el golpe de Eduardo al periodista.

Internautas compararon a Yáñez con Will Smith

Y es que en 2017, la reacción de Yáñez fue porque Fuentes lo cuestionó acerca de un incidente que su hijo había protagonizado en Estados Unidos. El joven abrió una cuenta en una plataforma de donaciones para que lo apoyaran con dinero para reparar su automóvil tras un choque.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile”, respondió el actor molesto.

“La gente esta la que está preocupada”, dijo el reportero, lo que desató una reacción más violenta del actor. “Eso es mierd*, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa”, aseguró Yáñez poco antes de darle una bofetada al reportero.

Así, el periodista decidió emprender un proceso legal que ganó en 2020 y con el cual obtuvo una fuerte suma de dinero como reparación por el golpe de Yáñez.

