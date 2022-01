Eric del Castillo arremetió contra quienes critican su decisión de no vacunarse contra el COVID-19

Eric del Castillo (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que su hija Kate del Castillo anunciara que salió positiva a COVID-19 el pasado 11 de enero, tras pasar las fiestas decembrinas en México. Su padre, el primer actor Eric del Castillo, arremetió contra las personas que lo critican por aún no haberse vacunado contra el coronavirus junto a su esposa, Kate Trillo.

Fue durante el matutino Venga la Alegría, donde el primer actor mexicano se lanzó contra la insistencia que recibe por parte de las personas para que se vacune, esto luego de que su Kate del Castillo salió positiva al virus.

“Estamos bien, gracias a la medicina alternativa, estamos saludables. Me quiero tomar una prueba, no porque dude mi salud, pero si para decirle a mucha gente ‘¡Estoy sano!’, punto. Me molesta [...] estoy bien, ya me da coraje”, expresó el actor.

Además, el icónico histrión agregó que la presión que ha recibido para que se vacune está causando que no lo contraten para ningún evento.

“Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ‘¡Me da lo mismo!’ tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora bien, que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan, mejor que mi hija (Kate)”, recalcó.

Por las críticas recibidas donde lo apuntaban como alguien antivacunas, el intérprete de La Mentira, expresó que la decisión de su pareja y de él es solo porque no siente la necesidad de inmunizarse, pero envió a sus seguidores el mensaje de que se vacunen, ya que con eso pueden salvar sus vidas.

“Yo no estoy en contra de la vacuna, y debo de reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones. Y vacúnense, por favor. Únicamente que nosotros sentimos que la necesitamos, punto, que se entienda hay libertad. O si no hay libertad, pues ya nos llevó la chin**da”, finalizó sobre ese tema el afamado histrión.

Fue hace unos días cuando Kate del Castillo resultó positiva a COVID-19, información que desconocía su padre. Eric del Castillo contó para el programa de TV Azteca, Ventaneando, que se enteró de que su hija se contagió de coronavirus por los medios de comunicación: “Me enteré por ustedes”, dijo por videollamada.

“Le he mandado un (mensaje de) WhatsApp y luego luego nos comunicamos con ella. Ella trata de evitarnos problemas y preocupaciones”, justificó. El actor relató lo que su hija le comentó en la comunicación que tuvieron: “‘Ni se preocupen, papá. Sí, sí me fui a hacer una prueba y salí positiva, pero afortunadamente tengo muy leves síntomas’”.

Cuando la actriz dio a conocer su estado de salud, las alarmas se encendieron pues ella acababa de estar en México con su familia unos días atrás y se especulaba sobre el estado de salud de su padre, su madre (Kate Trillo) y su hermana (Verónica del Castillo).

Cabe recordar que desde agosto del 2021, el actor se pronunció en no vacunarse. Sin embargo, su postura ha sido más accesible a lo largo del desarrollo de la pandemia, como lo detalló el mismo a las afueras de Televisa San Ángel para diversos medios de comunicación mexicanos.

“Si llegáramos por algún motivo a sentirnos mal, pues recurriremos a hacerlo, no habrá problema [...] Cada vez te piden la prueba (de detección de covid-19), el comprobante (de vacunación) y si queremos ir a Los Ángeles, pues tendremos que hacerla tarde o temprano”, explicó igualmente para las cámaras de Ventaneando.

