La Policía desmanteló una estructura terrorista que suministraba drones a las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El Estado Mayor Central tenía un vínculo directo con esta estructura terrorista - crédito Policía Nacional

El 15 de mayo, la Policía Nacional informó sobre un operativo en el que la Dirección de Inteligencia neutralizó una estructura criminal y terrorista que trabajaba para las disidencias del Estado Mayor Central comandadas por alias Iván Mordisco.

En el operativo, que se registró de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), fue desarticulada la red criminal que le suministraba drones para ataques con explosivos y material bélico a las disidencias.

PUBLICIDAD

Las autoridades confirmaron la captura de cinco integrantes de la estructura criminal, entre los que se encuentra alias Dron, que sería el responsable de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y capacitar a integrantes armados en el uso táctico de drones para ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Esta estructura criminal sería la encargada de suministrar drones para ataques con explosivos a las disidencias de 'Iván Mordisco' - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las investigaciones, se logró establecer que esta organización sería la principal conexión de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales para ejecutar acciones terroristas.

PUBLICIDAD

Estos criminales tendrían vínculos e injerencia en acciones criminales que se han registrado recientemente en Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare; además, serían los responsables de ejecutar labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión, secuestro y posibles objetivos de atentados.

En las investigaciones se identificó que los detenidos también coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia zonas de campamentos al mando de “Antonio Medina” y “Ruso”, cabecillas del comando conjunto de oriente del Estado Mayor Central.

PUBLICIDAD

En el operativo fueron incautados más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco mandos remotos para estos artefactos, 80 piezas de repuestos para los mismos, un kit de gafas FPV, un GPS y tres antenas satelitales y de conectividad para áreas remotas.

En los operativos se incautó más de 95 millones de pesos - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional confirmó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

PUBLICIDAD

En la presentación del resultado, el comandante de la institución, el general William Rincón Zambrano, destacó el trabajo de las unidades que propinaron un importante golpe contra las disidencias de “Iván Mordisco”,

“Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando de manera contundente las capacidades terroristas de las disidencias y reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos”, declaró el general Rincón Zambrano.

PUBLICIDAD

Los drones se han convertido en el arma favorita de las disidencias

Cinco capturados hacen parte del informe sobre el operativo que se ejecutó en Bogotá y varios municipios - crédito Policía Nacional

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre el 26 de abril de 2024 y el 23 de febrero de 2026 se registraron 418 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia. Durante ese periodo, fueron arrojadas 935 granadas sobre objetivos civiles y de la fuerza pública, afectando a más de 350 personas entre víctimas mortales y lesionados.

El primer ataque documentado se registró en el municipio de Argelia, Cauca, atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de “Iván Mordisco”. El informe citado mencionó que, en promedio, se registra un ataque cada 28 horas, y cada dos días se lanzan hasta tres artefactos explosivos desde drones.

PUBLICIDAD

En el periodo analizado, al menos 10 civiles murieron y 43 resultaron heridos. En la fuerza pública, el Ejército reportó 16 muertos y 216 heridos, y la Policía Nacional dos muertos y 42 heridos.

El Ejército ha sido el objetivo principal de las disidencias en estos ataques, con 309 hechos entre 2024 y 2025. También se registraron 11 ataques contra la Armada, 70 contra la Policía Nacional, tres contra el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y uno que afectó a población civil. La mayor concentración de estos ataques se ubica en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Valle del Cauca.

PUBLICIDAD