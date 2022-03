Carla Estrada rendirá homenaje a su madre Maty Huitrón en los Oscar 2022

Maty Huitrón falleció el 19 de enero de 2019, días antes de cumplir 83 años. (Imagen Archivo)

Carla Estrada no sólo apoyará a su hijo en los Oscar 2022, también rendirá homenaje a su madre, Maty Huitrón, con un hermosos atuendo inspirado en el icónico vestido que la reconocida actriz portó en Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero, la memorable sesión fotográfica de Ignacio López.

Cada vez falta menos para que inicie la 94° entrega anual de premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por esa razón, los artistas invitados se encuentran alistando los últimos detalles para lucir impecables durante la alfombra roja, gala y fiesta. Entre los mexicanos que se darán cita en Los Ángeles se encuentran Guillermo del Toro, Carlos Estrada López y posiblemente Eugenio Derbez.

El joven director asistirá a la ceremonia en compañía de su madre, Carla Estrada, quien hace unas horas sorprendió a sus seguidores de Instagram con imágenes del espléndido vestido que usará en una de las noches más especiales para toda su familia, pues el proyecto que dirigió su hijo podría ganar un Oscar a “Mejor película animada”.

"Gracias Mitzy eres único y maravilloso!!!!", escribió la productora en su publicación. (Captura: @carlaestradawest/Instagram)

En las imágenes se puede apreciar a la productora telenovelas mexicanas en la última prueba de su vestido, una pieza en color negro ceñida en la cintura, con mangas, escote en v y una larga cola que recorrerá la alfombra roja. La prenda fue creada por Mitzi, quien optó por retomar elementos característicos del vestido que lució la madre de Estrada convirtiéndola en un ícono a nivel internacional.

Fue en 1953 cuando Maty Huitrón fue captada por el lente de Nacho López mientras caminada entre calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El fotógrafo logró captura la reacción que tuvieron algunos hombres cuando la actriz pasó frente a ellos; ninguno de ellos pudo evitar voltear a verla.

En esa ocasión, la intérprete mexicana deslumbró con su imponente belleza enmarcada por un peinado crepé a la altura de los hombros, clásico de la época, un maquillaje tenue que acentuó sus labios y un hermoso vestido aparentemente negro que se destacó por un escote en ve con cuello, mangas a la mitad del brazo y una falda que dejó al descubierto su estrecha cintura, además de un tipo de nudo por debajo de la cadera y una abertura hasta la rodilla, detalle que era considerado demasiado atrevido.

Maty Huitrón protagonizó la famosa serie fotográfica de Nacho López “Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero"

Las imágenes conformaron Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero, el reportaje fotográfico que de acuerdo con la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en 1957 fue premiado y exhibido en Francia y Alemania, además de México. La imagen también se convirtió en un timbre postal al ser considerada como una de las mejores del siglo XX y fue reconocida por Carlos Monsiváis en el libro A ustedes les consta.

El también conocido en el medio del espectáculo nacional como El diseñador de las Estrellas, se inspiró en dicho vestido para crear una prenda que no sólo lucirá por lo alto en los Oscar 2022, también guarda un significado sentimental para Carla Estrada, pues de cierta manera llevará a su madre a la premiación. Cabe recordar que la actriz falleció el 14 de enero de 2019, días antes de que cumpliera 83 años.

La productora recibió una ola de halagos en la caja de comentarios, donde resaltaron las reacciones de Maribel guardia y Aracely Arámbula, quienes aplaudieron el resultado.

El mexicano podría hacer historia ganando su primer nominación a los Premios Oscar. Foto: clopezestrada / IG.

Carlos López Estrada dirigió la cinta animada Raya: el último dragón que está considerada en la categoría a “Mejor Película” junto a Encanto de Jared Bush y Byron Howard, Flee de Jonas Poher Rasmussen, Luca de Enrico Casarosa y The Mitchells vs. The Machines de Mike Rianda. El director podría dar la sorpresa de ganar una estatuilla dorada en su primer nominación.

