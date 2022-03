Eduin Caz recordó la vez que fue rechazado al audicionar para ser vocalista de “El Recodo”

Después de las diferencias, Grupo Firme anunció colaboración con la banda El Recodo Foto: Especial Infobae

En los últimos años, Grupo Firme ha logrado posicionarse como fuerte representante del regional mexicano logrando conquistar al público con grandes éxitos interpretados por Eduin Caz. Sin embargo, pocos saben que estuvo a punto de no formar parte de la agrupación porque audicionó para ser vocalista de El Recodo, pero fue rechazado.

Grupo Firme ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre sus próximas presentaciones en el Foro Sol; la primera se llevó a cabo con gran éxito el pasado jueves 24 de marzo. Durante la charla, el intérprete de El tóxico, Ya supérame, En tu perra vida y Cada quien, recordó que hace algunos años audicionó para ser vocalista de La Madre de todas las bandas después de que un amigo lo motivó.

“Hay una historia que ustedes no saben, a lo mejor si la saben, pero se las voy a contar ahorita. Hace muchos años me acuerdo de un amigo mío, me dice: ‘Sabes qué, El Recodo anda buscando vocalista, tengo la puerta abierta para que mandes el video’ y ahí me choreó”, comentó.

Giovanni Mondragón resultó seleccionado en aquella ocasión. Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro

Tras enterarse de la convocatoria, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, se puso a trabajar en la selección de canciones con las que buscaría formar parte de famosa banda mexicana. Así, terminó grabando tres piezas que mandó en formato de video.

“Yo bien emocionado. Me acuerdo que un primo mío, Sergio, tenía una camarita roja. Era lo mejor que había, pues, yo ni celular traía en ese entonces. Ahí me ves cantando la canción, me pidieron tres canciones, y las canté; las mandé ilusionado y no quedé”, contó.

En ese momento, la noticia fue triste porque pensaba que podía debutar en la industria musical desde lo más grande. Desafortunadamente no quedó y tuvo que seguir buscando otras alternativas. No obstante, gracias a esa experiencia se dio cuenta que debía prepararse más antes de lanzarse como cantante, así que tomó clases.

A pesar de todo, Eduin Ha logrado alcanzar las mieles del éxito con Grupo Firme. (@eduincaz / Instragram)

“En ese entonces yo realmente no sabía cantar, ahorita tampoco pero ya fui a clases, antes sabía menos”, comentó desatando las risas de los presentes. Eduin explicó que en el que hubiera sido su lugar quedó Giovanni Mondragón y tras escucharlo cantar se percató por qué no había sido seleccionado.

“Ese amigo era un dios cantando, sigue siendo, pero si era demasiado. Con razón no quedé, si me dio una arrastrada, yo así lo tomaba, decía: ‘Bueno, competencia, no competencia, no quedé'”, compartió.

Ya como parte de Grupo Firme, el intérprete se encontró con Pocho Lizárraga en Las Vegas, Nevada, donde se atrevió a proponerle una colaboración. En primera instancia pensó que se tomaría a mal la propuesta por una broma que le hizo, pero afortunadamente lo tomó con humor y aceptó. Días después acordaron cuál sería el tema que grabarían juntos.

Eduin Caz y Poncho Lizarraga anuncian colaboración entre Grupo Firme y Banda El Recodo Foto: Instagram/ @grupofirme/@elrecodooficial

Durante la conferencia, Eduin Caz confesó que la canción ya está grabada, sólo falta hacer el videoclip para que la lancen. Si bien el intérprete no pudo formar parte de la banda cuando intentó hacerlo, si cumplirá uno de sus sueños al colaborar con toda la agrupación.

“No me tocaba en ese entonces, pero me tocó ahorita. Al final de cuentas, ahí vamos a estar con la banda El Recodo, que sigue siendo una banda que tiene mucho poder”, agregó.

Previo a sus esperados 4 conciertos en el Foro Sol, Grupo Firme concedió una entrevista a Venga la Alegría, donde confesaron que sentían miedo de subir al escenario que se ha caracterizado por presentar los mejores espectáculos.

“Sí, claro, hasta las ganas de ir al baño. Si ver los pasillos nos pone a sudar y ahora el solo imaginar que esté llenó con más de 65 mil personas...no”, comentó Jhonny Caz.

