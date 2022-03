Esposa de Luis Enrique Guzmán denunció extorsión por audios filtrados

La esposa de Luis Enrique ya sabía de la existencia de los audios que ahora se han filtrado Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx

La familia Guzmán vuelve a ser el centro de la controversia pues la revista TVNotas publicó unos audios donde presuntamente se escucha a Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, expresarse negativamente de su pareja y de su familia política, asegurando haber sido víctima de maltrato y abuso por parte del hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

“Ya de plano me dice: ‘hablas cuando te lo pido y punto y no cuando tú quieras’. La pizzería es algo que es mi sueño, yo vendí todas mis cosas para ponerla, pero es su local, y entonces para él, ‘es su local y es su pizzería’. No me paga un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy chingándole”, se escucha decir a quien presuntamente es la cuñada de Alejandra Guzmán.

“Me dice ‘vete a la…’ y consíguete a alguien que no sea así, la puerta está abierta…Me siento como esclava, me siento peor que si estuviera en la cárcel, que yo ya estuve en la cárcel un año, en Santa Martha Acatitla, salí absuelta, pero me siento peor que eso. Me siento muy mal de estar con alguien así, que me trate así y si estuvieran mis papás vivos ya me hubiera ido corriendo a su casa”.

Presuntamente, la madre del bebé Apolo, a quien procreó junto al hijo mayor del rockero Enrique Guzmán, denunció que el Jr. “nunca ha trabajado”

“Es la primera chamba que tiene en su vida, siempre todo se lo dan, le caen sus rentas del cielo, no sabe lo que es realmente tener responsabilidades, entonces ya no tarda en hartarse…Alejandra anda bien peda entonces Güicho tiene que estar con ella porque anda en un plan súper de la…, todo está de la…, entonces Güicho se va con su hermanita y yo no puedo dejar la pizzería sola”, expresó en la llamada telefónica filtrada.

Tras la difusión de los audios, Mayela fue cuestionada por reporteros respecto al mencionado material donde revelaría situaciones de abuso al interior de su familia. La esposa de Luis Enrique Guzmán reveló que, pese a no haber escuchado el material difundido por la revista, ya tenía conocimiento de “unos audios”, pues fue víctima de la ciberdelincuencia:

“Me hackearon mi celular, me extorsionaron, diciendo que iban a sacar cosas mías íntimas en los medios, cosa que es un delito muy penado el que están haciendo de sacar audios.

“No sé (si sean reales) porque no los he escuchado, yo no creo en esta revista, y si existen, fue de un momento hace mucho que me hackearon mi celular y me extorsionaron, y en algún momento de crisis en el que yo estaba, que le conté a alguna amiga o a alguien que le confié mi momento, como todos en esta vida hemos estado en momentos de crisis y confiamos en alguien, pues me traicionaron”, agregó.

Pese a lo que reveló el audio de la revista, Mayela aseguró que su matrimonio con el padre de su hijo está en su mejor momento:

“Luis Enrique y yo nos llevamos perfectamente bien…tenemos una relación muy bien, obviamente tenemos problemas, crisis, como todos los matrimonios, y ahorita justamente estamos en nuestra mejor etapa”

Sobre el comentario que dejaría ver que la cantante de Reina de corazones continúa presentando adicciones, Mayela aseguró:

“Alejandra sabe perfectamente cómo soy, no tengo ningún problema con ella, de hecho somos muy amigas, a mi suegra no creo que le importe mucho esto y a Luis Enrique que lo amo y lo sabe. Sí, sí es mi voz. No tengo por qué ocultarlo, No los he escuchado, pero seguramente sí es mi voz”, reconoció.

