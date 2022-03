Alejandra Guzmán confesó que ha sufrido depresión: “Pedir ayuda es de grandes”

La cantante de 54 años confesó que ha pasado por episodios de depresión. (Foto AP/Lynne Sladky)

Tras los difíciles problemas que ha atravesado en los últimos años como los señalamientos de Frida Sofía en su contra y de Enrique Guzmán, así como la operación estética donde le inyectaron polímeros en los glúteos, Alejandra Guzmán confesó que ha procurado cuidar su salud mental con ayuda de profesionales y admitió que gracias a las terapias que ha recibido actualmente ya se encuentra mucho mejor.

Durante un encuentro con los medios recuperado por el programa Hoy, la intérprete de Yo te esperaba abrió su corazón para platicar sobre la depresión que ha enfrentado debido a que ha impactado notablemente en su calidad de vida. En las últimas entrevistas que ha concedido, la cantante se ha mostrado muy feliz por sus nuevos proyecto, sin embargo, logró llegar a ese punto gracias a terapias.

“Tengo más fe que miedo, en realidad a veces me he deprimido pero también he pedido ayuda. Estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven diferente porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando. El pedir ayuda es de grandes, el saber decir ‘ok, necesito volver a ser yo, volver a sentir alegría por la vida’”, declaró.

Frecuentemente, Alejandra Guzmán comparte fotografías junto a su madre, Silvia Pinal, en sus redes sociales. (Captura: @laguzmanmx/Instagram)

Aunque tanto sus problemas familiares como sus complicaciones de salud han impactado notablemente, la Reina de corazones dijo sentirse agradecida por haber sobrellevado cada uno de ellos, pues considera que no todas las personas logran recuperarse de situaciones tan complicadas. Cabe recordar que el pasado 13 de marzo Frida Sofía cumplió 30 años y todo parece indicar que el distanciamiento entre madre e hija continúa.

“Todo eso que ha pasado, al final lo agradezco porque estoy bien, porque he aprendido mucho, porque no cualquiera podría pasar todo esto”, dijo.

Respecto a la relación que mantiene con sus hermanos Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, la intérprete de Hacer el amor con otro aseguró que todos se llevan bien, sin embargo, tiene más cercanía con uno de ellos debido a que crecieron juntos, además del apoyo incondicional que le ha demostrado en los últimos años, en especial durante los estragos de su salud.

El momento familiar que compartió Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

“A veces dicen mucho pero yo a mi hermano Luis Enrique lo amo y con mi hermana Sylvia, pues casi nunca la vi, no es que quiere más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre de madre y padre, es Luis Enrique. El estuvo conmigo en el hospital seis meses y creo que es el que más amo de toda mi familia”, agregó.

Hace unas semanas, Sylvia y Luis Enrique estuvieron envueltos en la polémica debido a una supuesta disputa por la administración del Teatro Silvia Pinal que está ubicado en Versalles número 27 colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Las especulaciones apuntaban que los hermanos querían tomar el control, pero no habían logrado ponerse de acuerdo.

Después de dimes y diretes, la madre de Stephanie Salas aseguró que no tiene ninguna diferencia con su hermano durante la conferencia de prensa que dio Silvia Pinal con motivo del homenaje que recibió en Estados Unidos.

Silvia Pasquel es fruto de la relación entre Silvia Pinal y Rafael Banquells (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Precisamente estamos aquí mi hermano y yo para desmentir todos estos dimes y diretes, para que vean que nos llevamos bien, vivimos a un lado uno del otro. La verdad entre nosotros no hay problemas ni nada, no nos estamos peleando por administrar un teatro que de por sí es muy difícil administrar”, comentó Sylvia Pasquel.

Por otro lado, Alejandra Guzmán comentó que posiblemente Erik Rubín se presente en alguno de los shows que dará en Estados Unidos junto a Paulina Rubio como parte de Perrísimas Tour, pero lo hará como espectador.

“Estaría genial que aparezca. Yo sí, no sé si su mujer lo deje, ahí está el problema pero la verdad es que yo adoro a Andrea, quiero mucho a Erik, siempre lo he querido, lo he respetado y lo admiro como artista”, agregó.

