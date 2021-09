“El karma es el karma”: Enrique Guzmán sobre la muerte de la hermana de Frida Sofía

Frida Sofía denunció a su abuelo por presuntos tocamientos realizados en su infancia (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Hace cinco meses una noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y al público en general, pues Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló haber sido objeto de abuso sexual por diversos hombres que sostenían una relación casual con su famosa mamá.

Aunado a este traumático suceso, la coach de fitness destapó que “desde los cinco años” su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, “la toqueteaba”, hecho que le generó secuelas a nivel emocional y mental.

Tras el escándalo, la cantante de Hacer el amor con otro dio espaldarazo a su padre, a quien describió como un hombre honesto incapaz de haber cometido el agravio. Por su parte, el veterano rocanrrolero emprendió una campaña para lavar su imagen, asegurando en distintas entrevistas que él jamás “tocó ni tocaría” a ninguna niña y mucho menos a su nieta.

Alejandra Guzmán respaldó a su padre ante acusaciones de su hija, hecho que fue criticado (Fotos: Instagram @ifridag/@laguzmanmx)

La situación escaló y hace unas semanas la joven de 29 años oficializó el caso interponiendo una denuncia penal contra su abuelo, quien ya ha declarado que para él Frida ya no es parte de su familia y que lo cometido contra él es una infamia y una injuria.

Del proceso legal no se ha sabido nada, probablemente porque la hija “la Guzmán” se encuentra pasando un momento anímico bajo, pues recientemente falleció su media hermana Natasha Moctezuma, quien perdió la vida en Nueva York donde residía, presuntamente debido a complicaciones pulmonares.

Tras el deceso de la hija de Pablo Moctezuma, Frida Sofía ha bajado su actividad en redes sociales y sólo ha publicado algunos pensamientos en sus instastories, destacando uno donde hace mención a romper con algunos lazos familiares: “Estás rompiendo maldiciones generacionales. Es por eso que las cosas no te resultan tan fáciles. Usted es quien su linaje ha estado esperando”, dice el texto.

La denuncia de Frida cimbró en la dinastía Pinal y perjudicó la imagen de Enrique Guzmán (Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag)

Ahora, el día de hoy martes 14 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México una conferencia de prensa para anunciar la obra musical Jesucristo Superestrella, donde Enrique Guzmán participa en el papel del rey Herodes.

En la rueda, el famoso fue cuestionado vehementemente sobre su denuncia penal, lo que causó una visible molestia en el intérprete de La plaga, quien reviró a los medios presentes y comentó con la voz en alto que de su parte “no tengo nada que decir”.

“Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”, dijo el veterano artista a un reportero.

“Ya no es parte de la familia, para mí ya no es parte de la familia”, dijo también el cantante en esta ocasión.

Natasha Moctezuma era cinco años menor que su famosa hermana (Foto: Archivo)

Al ser cuestionado sobre si le envía un mensaje a su nieta, respecto al fallecimiento de su hermana Natasha ocurrido el pasado jueves 2 de septiembre, Enrique sólo emitió: “El karma es el karma”, palabras que fueron duramente criticadas en las redes sociales, al ser señaladas como una falta de empatía ante el dolor de la pérdida de un familiar.

Natasha Moctezuma, una de las hijas que procreó el empresario Pablo Moctezuma, llevaba un tiempo viviendo en Nueva York al cuidado de su abuela materna, luego de haber sido diagnosticada con epilepsia.

Las medias hermanas tenían una relación muy cercana, una prueba de ello fue el apoyo incondicional que Natasha le extendió a su hermana mayor después de que alzó la voz en contra de su abuelo.

Las hermanas sostenían una cercana relación (Foto: @corespitteve / Twitter)

Entonces Frida Sofía no tardó en reconocer el cariño y amor que le dio su hermana durante todo ese proceso. Desde su cuenta de Instagram, la hija de la reina de corazones compartió un conmovedor mensaje en donde aseguró que Natasha era su “persona favorita de todo el universo”.

“Hermosa, me has enseñado tanto de la vida (...) Eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan pero tan grande y lleno de amor puro. Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado, por escucharme y por jamás juzgarme”, escribió entonces la cantante de Ándale.

SEGUIR LEYENDO: