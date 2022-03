Lolita Cortés confesó que sufrió maltratos en ‘La Academia’: “No la pasé bien”

Lola Cortés ha participado como jueza en varios programas. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Lola Cortés ha destacado a lo largo de su trayectoria como cantante o actriz, sin embargo, algo por lo que es recordada constantemente es por su duro papel de jueza de hierro en el aclamado programa de TV Azteca, La Academia.

Y es que la artista ya llevaba un largo recorrido en el teatro musical cuando inició en 2004 su participación como jueza en la Tercera Generación de este renombrado programa de canto. A partir de entonces estuvo hasta la novena temporada del show y posteriormente también fue integrante de dos generaciones de La Academia Kids.

Es por ello que los seguidores de este formato de programas han estado interesados en revelar si Lolita Cortés volverá a formar parte. Pero, para sorpresa de los televidentes, en una reciente entrevista con Javier Poza, Cortés mencionó que la situación era más complicada de lo que se veía en cámaras y reveló que no todos sus momentos en La Academia fueron tan buenos como se podría pensar.

La actriz inició en la academia desde la tercer generación (Foto: La Academia)

“No ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema”, comentó.

En este sentido, la actriz mencionó que, en caso de existir la posibilidad de que los malos tratos hacia su persona continuaran como en ediciones pasadas, ella no estaría dispuesta de volver a participar en La Academia.

“Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí”, contó.

Lola Cortés dijo que no se la pasó tan bien como se pensaba (Foto: La Academia)

Lola mencionó que la pandemia le dejó muchas cosas para reflexionar y aunque está abierta a dejarse sorprender, no está dispuesta a tolerar abusos.

“Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continua ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años”, dijo.

Es por todo lo anterior que la actriz se dijo contenta de estar ahora de nuevo adentrada en el teatro musical, pues señaló que el ambiente es completamente diferente.

Cabe recordar que fue durante 2021, cuando Lolita se sinceró respecto a la difícil situación económica que vivía debido a la pandemia por COVID-19.

La cantante nació el 23 de octubre de 1970 (Foto: Instagram/@soylolacortes)

La ex jueza de La Academia aseguró que la crisis la orilló a considerar tomar empleos como personal de limpieza de sanitarios públicos para poder conseguir un ingreso económico.

Durante la transmisión del programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, la actriz que comenzó su carrera en el teatro musical con obras como Anita, la huerfanita y Vaselina, habló de la dura situación que enfrentaron los actores por el cierre de teatros y cómo esta se ha reflejado en su hogar.

“A veces no tenemos, no contamos para pagar la luz o el gas. Nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo porque además estamos en un país que contamos con muchos recursos, de alguna manera, para salir adelante. Hubo momentos en los que dije: ‘Bueno, pues hay que trabajar en lo que sea’, ahora con la pandemia”, dijo a la presentadora del programa.

