“Rompo con todo y me empiezo a tatuar”: Lolita Cortés se sinceró con ‘El Burro’ Van Rankin sobre su rebeldía y una traición

Lolita Cortés ha dedicado su vida al teatro desde los 8 años (Foto: Instagram)

Lolita Cortés, la exigente jueza de concursos como La Academia o Las estrellas bailan en Hoy se sinceró el 28 de abril durante una entrevista que le hizo Jorge ‘El Burro’ Van Rankin; durante la conversación la actriz de teatro dijo que no perdonaría al socio que la traicionó y recordó que a los 20 años comenzó su rebeldía.

Dolores Vanesa Cortés Jiménez es el nombre completo de esta artista, respecto a la persona que la traicionó, ella dijo que no fue un asunto amoroso y explicó lo siguiente: “el no sólo era mi socio, era mi hermano, le puse a mi familia en sus manos y el lo arruinó todo hasta que le puse un alto, ‘como sea yo me puedo defender, pero con mi familia no te metas’”, explicó.

Cuando Van Rankin la cuestionó sobre una posible conciliación ella dijo que jamás sería posible un perdón.

Ella se recordó a sus veintes como una mujer harta de la sociedad católica que le exigía lo que tenía que hacer, “entonces rompo con todo y me empiezo a tatuar, me rapo...”, expresó, también confesó que no tenía tiempo para ir a antros por lo que nunca consumió alcohol o drogas.

Lolita es una de las actrices más completas del país (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Para ella las obras que la catapultaron al éxito teatral en 1989 fueron Peter Pan y ¡Qué Plantón!

La actriz de 50 años mencionó que es sobrina-nieta de José Alfredo Jiménez y que de niña, asistió a muchas clases de canto y de baile con tacones; tanto ella como su hermana Laura Cortés se iniciaron en el teatro por recomendación de una docente en la primaria.

“Estudiamos en una escuela para niños problema, mi hermana tiene Asperger y yo tengo Déficit de Atención e Hiperactividad, la directora fue la que le comentó a mi mamá que nosotras teníamos que hacer teatro para poder superarlo”, explicó a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Lolita Cortés es una jueza exigente en los realitys (Foto: captura de pantalla /lasestrellas.tv)

Respecto a su mamá contó que falleció a los 75 años y que nunca tuvo muy clara su causa de muerte “me parece que se le apagó el cerebro”, dijo a Van Rankin, quien le preguntó si había vivido su duelo con llanto.

“Soy muy buena para llorar, pienso que no hay mejor desahogo que llorar y no entiendo porque la gente se avergüenza de ello”, le explicó a su interlocutor en el programa Hoy.

Ella le contó a Van Rankin que su hermana la sostuvo económicamente dando clases de canto en medio de la crisis laboral que enfrentaron los artistas escénicos; recordó que incluso buscó empleo como personal de aseo en los sanitarios de una panadería.

Su interlocutor, incrédulo, le dijo que eso no fue congruente con el nivel de talento que tiene a lo que la actriz contestó “Oye ¿Tu que crees? ¿Qué limpiar no es talento?, si soy buenísima para eso, vamos a ser honestos, toda la gente de teatro fuimos el ultimo eslabón de la cadena con la pandemia.”.

La presentación que cautivó a Lolita Cortés (Video: Instagram @programahoy)

Lolita Cortés considera su participación en realitys como un reconocimiento a su carrera, respecto a su exigencia en dichos concursos expresó lo siguiente: “la gente en México no está acostumbrada a que se le diga que hace las cosas mal, estamos llenos de egos”.

No obstante; en la emisión del jueves 28 de abril ‘La juez de hierro’ otorgó por primera vez una calificación de diez a Emir Pabón y Cynthia, una bailarina de apoyo que reemplazó a Michelle Vieth en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Lolita Cortés fue la más emocionada ante la presentación: “Tú lo traes en la sangre, viejo. La música, el gusto por el baile, tú lo traes en la sangre”, compartió.

Si bien la pareja original de Pabón es Vieth, los jueces reconocieron que el ánimo y talento de la bailarina que lo acompañó lo motivó a mejorar sus pasos de baile.

SEGUIR LEYENDO: