Los problemas familiares que vivió Lolita Cortés por ser bisexual: “No me quisieron volver a ver”

La cantante participó como jueza en un programa Drag y ahí dijo que era bisexual (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Lolita Cortés se ha presentado a lo largo de los años como una de las personalidades más fuertes del espectáculo, incluso ha sido catalogada como La juez de hierro. Pero más allá de esa coraza, la artista también se ha tenido que enfrentar a todo tipo de dificultades a lo largo de la vida.

En esta ocasión, la famosa abrió su corazón al programa de Sale el Sol y confesó que el proceso para aceptarse a sí misma no fue nada sencillo.

“Durante toda mi adolescencia me preguntaba: ‘¿me gustan hombres o me gustan mujeres?’ Tuve yo una bronca muy fuerte con mi familia cuando yo me destapé en mi sexualidad”, expresó.

Y es que, a finales de enero de 2022, Cortés acudió a un famoso programa drag que es transmitido por Youtube para fungir como jueza. Así, después de dar su crítica, se declaró una persona queer y bisexual.

La confesión salió después de dar su opinión hacia una persona no binaria que trató de hacerle entender a la cantante su concepto.

“Yo soy una persona queer. Claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer”, expresó la ex jueza de La Academia.

Lolita Cortes se ha desempeñado en canto, baile y actuación (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Esta acción provocó que miembros de la comunidad LGBT+ comenzaran a atacar a la llamada Jueza de Hierro por “sugerir una identidad de género” como si fuera algo que puede modificarse de un momento a otro.

“Yo soy una persona de género no binario y de verdad que no hay nada peor que sugerirle su identidad de género a un tercero como si fuera cualquier cosa”, fueron algunas de las menciones que expresaron usuarios de Twitter en su momento.

Regresando a sus más recientes declaraciones para Sale el Sol, Lolita Cortés ahondó en que, a pesar de las diversas dudas que tenía desde adolescente, fue hasta los “treinta y tantos años” cuando decidió aceptar su orientación sexual como bisexual.

“Fue cuando dije ‘Es cierto, lo asumo, no tengo ningún problema y necesito además no solo vivirlo, sino hablar claramente’”, contó.

Sin embargo no todo fue sencillo, ya que su familia no se tomó bien la noticia y la relación que tenían se vio fragmentada durante un tiempo considerable.

Lolita Cortés se dijo liberada tras expresar públicamente su orientación sexual e identidad de género (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Mi hermana y mi madre no me quisieron volver a ver más. Tiempo más tarde nos volvimos a unir, y mi madre con el amor de madre y mi hermana igual, y sigue la vida.

En cuanto a por qué la Jueza de hierro decidió hacer pública su orientación sexual e identidad de género, ella sentenció que uno de los motivos fue porque su mamá ya no está con vida, pues de lo contrario habría sido algo muy difícil de sobrellevar para su progenitora.

“Es esa necesidad de expresar todo lo que no pude en mi adolescencia, todo lo que no pude tal vez siendo una mujer adulta y con hijos, era: ‘Cállate, no puedes, no debes’. Y cuando empiezas a vivir tu vida… qué les puedo decir, soy una persona muy feliz”, aclaró.

Cabe señalar que queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra queer sin directamente asociarse solamente a su orientación sexual. Antes queer se usaba -y a veces todavía- para despreciar y faltarle al respeto a las personas LGBT+.

