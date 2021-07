Lolita Cortés recordó cómo vivió sus disputas con Jolette: “Nos sacaban con escolta”

Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram

Lolita Cortés confesó lo difícil que fue para ella ser jurado de la cuarta temporada del reality La Academia tras los pleitos que tuvo con Jolette Hernández Navarrete, la participante que se atrevió a contradecirla durante una transmisión.

Fue en 2005 cuando la tapatía Jolette y la experimentada bailarina y cantante Dolores Cortés sostuvieron uno de los enfrentamientos más polémicos de la televisión mexicana que trascendió fuera de las pantallas debido al público.

En entrevista con Yordi Rosado, Lolita Cortés recordó que durante la cuarta temporada del reality de canto sintió mucho miedo por la reacción de los espectadores después de que por semanas se enfrentó continuamente a la participante Jolette, lo que la llevó a salir con guardaespaldas.

Yordí Rosado / YouTube

“Era una locura, mi mamá iba a todos los conciertos, mis hijos chiquitos iban a los conciertos, entonces nos sacaban con escolta para que no nos fuera a hacer daño”, declaró.

La artista que desde ese entonces se caracterizó por ser una de las jueces más estrictas de este tipo de shows, explicó que nunca se esperó que alguno de los concursantes se atreviera a responder una crítica por lo que, cuando Jolette le contestó no tuvo de otra que seguirle el juego.

“Yo sabía el reality desde acá, o sea, como crítico ya me lo sabía al revés y al derecho, jamás esperé que alguien me fuera a contestar. Es que me contestas y a mí me pones en On (...) me contesta la niña y yo what? y entonces pues le contesto. No hay nada que me guste más que me estén retando mentalmente, me encanta, agradezco el reto mental”, confesó.

Jolette se convirtió en una figura polémica de la cuarta temporada del reality por su choque de personalidad con Lolita cortés (Foto: Twitter @Aldo_Lobato)

Lolita Cortés explicó que al principio lo hizo por su reacción natural “De barrio”, pero después de hablar con el productor, este le sugirió que se mantuviera en esa postura porque así se había ganado un papel polémico como jurado.

“Yo le dije que se fuera porque no sabe cantar pero no se preocupe, a partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito” dijo Lolita a Giorgio Aresu.

Sin embargo, aclaró que a ninguno de los jurados se les da un papel, todos lanzan sus críticas como creen pertinente.

A partir de ese momento, Lolita fue consciente de la situación en la que se había metido, pues tendría que hacer comentarios mucho más crudos pero todos basados en el conocimiento y experiencia profesional que hasta la fecha la posicionan como una de las artistas más completas del medio en México.

La canción que había interpretado Jolette fue Y yo sigo aqui (Foto: captura de pantalla/Youtube)

La cantante mencionó que la única vez que sintió mucho miedo fue el día en que Jolette abandonó la competencia después de interpretar A quién le importa, canción original de Thalía. Tanta fue la preocupación de Lolita que le pidió asilo al actor Roberto Blandón.

“Llegamos a las 11 a su casa hasta las 4 de la mañana. Dije: ´si alguien me está siguiendo que se harte´, estaba tan asustada. Me paraban los coches y me gritaban: ´Ching* a tu, eres una...´, de coche a coche, no escondiditos atrás de una foto”, aseguró.

Tras la salida de Jolette Hernández, en La Academia quedaron 6 participantes y el ganador fue el guerrerense Erasmo Catarino.

Lolita Cortés fue juez en "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @soylolacortes/ Instagram)

Lolita Cortés comentó que cuando incursionó como juez no sabía cómo dar sus críticas y gracias a que tuvo de compañero a Arturo López Gavito en la tercer temporada, intentó seguir sus pasos.

“Empieza el programa y yo no sabía qué decir. A lado mío tenía un güero que me imponía muchísimo y hablaba con toda la rectitud, la cultura, la educación. Lo veía y decía: ‘Qué simpático, voy a hablar como él’”, confesó.

