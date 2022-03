Erik Rubín ‘pidió permiso’ a Andrea Legarreta para presentarse en “Perrísimas Tour”

Erik Rubín sostuvo romances con ambas cantantes durante su juventud. (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Luego de que Alejandra Guzmán bromeara con la posibilidad de que Erik Rubín se sumara a la serie de conciertos que ofrecerá junto a Paulina Rubio por Estados Unidos, Andrea Legarreta confesó que la invitación fue real, pero desafortunadamente no pudo concretarse y, entre risas, explicó que la razón no tuvo nada que ver con ella.

Hace unos días, la Reina de Corazones tuvo un encuentro con los medios para promocionar Perrísimas Tour y los concierto que ofrecerá el 30 de julio Arena CDMX y 26 de agosto Arena Monterrey. Durante la charla, la integrante de la dinastía Pinal fue cuestionada sobre si tanto ella como la Chica Dorada habían pensado en invitar a su expareja al escenario ya que habría sido una pieza clave en su supuesta rivalidad.

“Yo si le dije: ‘Oye ven’, estaría genial que aparezca. Yo sí, no sé luego si su mujer lo deje, ahí está el problema. La verdad es que yo adoro a Andrea y quiero mucho a Erik, siempre lo he querido, lo he respetado y lo admiro como artista”, respondió ante las cámaras de Ventaneando.

De acuerdo con las declaraciones de Alejandra Guzmán, todavía no se descarta la posibilidad de que su show llegue a México.

Tras sus declaraciones, Erik Rubín externó su opinión al respecto durante un encuentro con los medios recuperado por el mismo programa de espectáculos. El cantante estaba acompañado de Andrea Legarreta y su hija Mía cuando, con un gran sentido del humor, se volteó frente a su esposa para solicitarle que lo dejara acompañar a sus exparejas.

“¿Me das permiso de ir a jugar con mis amigas?”, dijo desatando la risa de la conductora.

“Me parece increíble, no tiene que pedir permiso de nada. A las dos las quiero, las conozco desde hace muchos años, trabajé con ellas después de que... ahora sí que no fue mi año, no fue mi tiempo y me encanta, me parece muy atractivo que estuviera mi peloncito, sin duda”, respondió Legarreta.

(Foto: Instagram/@erikrubinfans)

Pero eso no fue todo, el exintegrante de Timbiriche continuó con las bromas imaginando que no sólo él formaría parte del show, sino que también lo haría su esposa: “Se deschongan y después Andrea sale atrás en una silla así de ganona... el que ganó fui yo, la verdad”, pronunció ocasionando que la presentadora se sonrojara.

Cambiando de tono, la actriz de Vivan los niños confesó que su marido si fue invitado a participar en Perrísimas Tour, pero lamentablemente las fechas no concordaron con su agenda y por esa razón tuvo que dejar pasar la oportunidad de brillar en el escenario junto con las cantantes mexicanas.

Respecto a la fuerte polémica que se desató entre los años 80 y 90 sobre el trío amoroso que supuestamente existía entre Erik Rubín, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio y que dio como resultado dos éxitos: Ey Güera y Ese hombre es mío, la conductora del programa Hoy explicó que no le afecta en lo más mínimo porque en ese entonces no estaba relacionada con su actual pareja.

Andrea Legarreta y Erik Rubín junto a sus hijas en Nueva York, Estados Unidos. FOTO: Instagram/@andrealegarreta

“Cada quien hizo su vida, fue hace muchos años y la verdad es que, incluso, lo de las canciones y eso fue también a manera divertida de promoción para ellas que les sirvió muchísimo y de paso pues a Erik, ¿verdad?”, comentó.

Por otro lado, los enamorados compartieron que en algún momento de su matrimonio pensaron en terminar la relación debido a una crisis, pero después de meditar al respecto decidieron continuar. Explicaron que estas situaciones son comunes en relaciones tan largas, pero también pueden dejar al descubierto el amor que existe.

“Es bueno cuestionarse ‘¿quiero esto?’, entonces tengo que luchar por esto, tengo que trabajarlo y tengo que cuidarlo, eso es lo que hemos hecho”, comentó Erik Rubín. Cabe recordar que la pareja celebrará 22 años de casados el próximo 1 de abril.

