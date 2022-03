Exhiben a Karla Díaz por vender suéter de tienda china casi al doble

Karla Díaz ha logrado posicionarse como presentadora de entrevistas con su canal de YouTube (Foto: @karladiazof/ Instagram)

Una nueva polémica relacionada con las finanzas envuelve a Karla Díaz, quien la tarde de este lunes 21 de marzo fue señalada duramente en las redes sociales por vender un nuevo producto en su tienda oficial en línea a un precio que casi dobla el precio de una tienda china de distribución de moda.

La integrante de JNS aprovechó el periodo de confinamiento en 2020 para lanzar su programa de YouTube Pinky Promise, donde funge como conductora. A su programa de entrevistas y dinámicas, la cantante de Enferma de amor ha invitado a personalidades del mundo digital y del entretenimiento, por lo que sea vuelto viral con algunas polémicas declaraciones.

Es por ello que la conductora ha ganado en los últimos meses más suscripciones a su canal de YouTube, por lo que representa una oportunidad también para capitalizarlos en su favor. Así lo denunciaron personas en las redes sociales que destacaron que el suéter verde con la leyenda Pinky Promise no es un diseño original del equipo de Karla Díaz, sino piezas hechas en serie en la tienda china Shein.

El costo en la Pinky Shop es de 980 pesos más envío Foto: Captura de pantalla

El precio de la prenda en la ‘Pinky Shop’ de Karlita es de 1,350 pesos, mientras que en la famosa tienda minorista de venta en línea de fast fashion, el suéter se vende en 543 pesos, hecho que desató la furia de algunos pinkylovers, como la famosa hace llamar a sus seguidores.

“Quiere hacer su agosto en marzo” fue una de las críticas que sumó un hilo con capturas de pantalla de los precios registrados en ambas tiendas en línea. El costo casi 50% menor fue lo que indignó a la comunidad de espectadores de su programa, a donde han acudido personalidades como Roberto Palazuelos y Paulina Rubio.

Al momento, la también ex conductora de La más draga no ha emitido comentario alguno sobre el tema por el que la tachan de ‘carera y abusiva’ por el precio de 980 pesos más envío, cuando en la otra tienda cuesta poco más de 500 pesos y son prendas “de línea”, no productos oficiales ni exclusivos.

El suéter de Karla Díaz es posible encontrarlo en Shein Foto: Captura de pantalla

No es la primera vez que la cantante se ve involucrada en un asunto similar, pues en julio de 2021, fue duramente señalada por vender vasos en mil 600 pesos.

El artículo de cuatro modelos a escoger: “Unicornio Glitter”, “Unicornio Gold”, “Unicornio Rose Gold” y “Unicornio Black” ofrece la posibilidad de personalizarlos con una letra para “hacerlos mucho más cute”.

Tras la publicación en las redes sociales del anuncio de la venta de los artículos, las reacciones no se hicieron esperar, pues su precio va de $1,699 a $1,799 pesos, una cantidad que la gran mayoría de los “Pinky Lovers” consideró excesiva tomando en cuenta que se trata de vasos de plástico y no se especifica si verdaderamente cuentan con capacidad térmica.

La gran cantidad de comentarios negativos en su respectivo post de Instagram destaca por sobre la de aquellos interesados en adquirir un Pinky Termo:

La integrante de JNS ha optado por el silencio frente a sus polémicas (Foto: Pinky Promise)

“Mejor me compro tres en Starbucks”, “Los pueden hacer y les sale más barato porque 1,600 es una exageración”, “¿Pos de dónde sacan los diamantes?”, “¿1,700 por los cuatro o cómo?”, “¿Y no le pierden al precio?”, “En serio, qué estupidez, 1,800 por un vaso?”, “Te la rayaste Karlita, me sale más barato hacerlo yo misma y con piedra buena, original que brille, pero bueno” son sólo algunos comentarios que se leen en la publicación.

En tanto, otros usuarios inevitablemente trajeron a cuento el ilícito en el que estuvo involucrada la conductora el pasado 5 de junio, cuando en plena veda electoral, empleó sus redes sociales para hacer proselitismo en favor del Partido Verde Ecologista de México. El caso generó revuelo y los influencers contratados por el partido recibieron el repudio de la opinión pública, entre ellos “Karlita”.

