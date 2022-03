La actriz que da vida a “Cuquita Abarca” se disculpó con la viuda de Vicente Fernández

Fotos: Cuartoscuro // TVyNovelas

Este lunes 14 de marzo llegó a la pantalla de Televisa la producción El último rey: el hijo del pueblo, controvertida bioserie que retrata la vida de Vicente Fernández, y que por su contenido ha dado mucho de qué hablar.

En el programa protagonizado por Pablo Montero, es Iliana Fox quien le da vida a “Cuquita Abarca”, la hoy viuda de Vicente Fernández y quien días antes del estreno de la serie producida por Juan Osorio, se lanzó duramente en contra de su transmisión.

María del Refugio Abarca acusó que la empresa televisora estaba buscando lucrar con la imagen, nombre y vida del intérprete de Mujeres divinas, mismos elementos que resguarda la familia Fernández como una marca registrada, por lo que Televisa estaría violando los derechos de la propiedad industrial.

Foto: Instagram/@elultimoreymx

“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó la madre de Vicente Jr., Alejandro, Alejandra y Gerardo Fernández.

Sin embargo, y ante la orden de un juez por suspender la transmisión, la empresa logró obtener un amparo por lo que la serie sigue transmitiéndose a reserva de lo que vaya a ocurrir después de los amparos que ya sumó la viuda del charro de Huentitán.

Sobre su personaje, ha sido Iliana Fox quien contó a TVyNovelas su sentir por darle vida a la madre de la famosa Dinastía Fernández:

“Yo siempre lo tomé como un gran reto y como una bendición, juro que todos los días estoy dando las gracias por este proyecto maravilloso, que haya llegado a mí, que haya sido yo la elegida para interpretar a Cuquita, a quien verdaderamente quiero, la tengo en el alma, la apapacho, la consiento, la entiendo, y pues con un elenco increíble, una cabeza de equipo como lo es Juan Osorio, además de muy buenos actores y la impactante historia de uno de los íconos más importantes de México, de nuestro estupendo representante de la ranchera, entonces imagínense”, contó la actriz.

La viuda de Vicente Fernández aseguró que no está sola y que no permitirá que lucren con el nombre de quien fuera su esposo

Y aunque Iliana no conoce a Cuquita, expresó que desempeñó su papel con total respeto y admiración, y destacó en ella los valores como la incondicionalidad calificándola como “una mujer inquebrantable”.

A sabiendas de que la señora de 75 años no está conforme con la bioserie basada en el libro homónimo de la periodista argentina Olga Wornat, Iliana expresó sentir comprensión por Cuquita, a quien de antemano ofreció sus disculpas.

“Me encantaría conocerla, abrazarla, y decirle lo mucho que la entiendo. Quiero que ella sepa que para mí es un honor absoluto interpretarla, que estoy haciendo esto con todo el respeto del mundo, tratando de entender quién es ella como mujer, como persona. Le ofrezco una disculpa si me equivoco en alguna parte de la interpretación, pero está hecha con mucho amor”, aseguró la actriz.

Foto: Instagram/@elultimoreymx

La ex pareja de José María Yazpik, con quien tiene una hija, reveló su admiración a María del Refugio Abarca en su faceta de madre amorosa y protectora:

“Buscaba en qué podía admirar a Cuca y fueron muchas cosas, pero quería algo muy puntual, y eso es su incondicionalidad, es una mujer inquebrantable, y cuando se trata de las personas que ama, no hay quien la doblegue. Eso lo admiro muchísimo, porque de verdad no es fácil ser incondicional, la base es el amor absoluto. Otra cosa que quisimos destacar es la enorme fe que tiene esta mujer, esa fe que la ha mantenido de pie con tantas cosas que ha vivido”.