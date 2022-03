Marcos Valdés llamó “patán prepotente” a Luis de Llano

Marcos Valdés expresó que su experiencia con Luis de Llano fue "terrible" (Foto: Instagram)

El caso que ha dado mucho de qué hablar actualmente en cuanto al medio de espectáculos, es el de Sasha Sokol quien denunció el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano en sus años de adolescencia.

La ex Timbiriche empleó sus redes sociales para denunciar en un comunicado publicado en el marco del Día internacional de la mujer que, tras años de reflexión, pudo dilucidar que lo que vivió al lado del productor creativo fue una relación basada en el abuso de poder y calificó como “un crimen” que el veterano la hubiera “metido en su cama” siendo sólo una niña.

Y han sido algunos famosos quienes han hablado del escabroso caso. Por su parte, quienes defendieron a Sasha mostrándole su admiración por la valentía de la también actriz fueron sus ex compañeros Erik Rubín, Benny Ibarra y Mariana Garza, así como personajes del gremio como Mauricio Martínez -quien contó su propia historia de abuso contra el ex manager Toño Berumen-, Laura Zapata, Gloria Calzada, Ana Brenda Contreras, Elisa Beristain, Haydeé Navarra y Stephanie Salas.

De Llano ha permanecido en total silencio desde que se dio a conocer el comunicado de Sasha (Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova)

Ahora ha surgido una nueva voz que relató su experiencia con el exitoso productor de grupos como Timbiriche, Kabah, Garibaldi y Los chicos del boulevard, y de recordadas telenovelas y programas de televisión como Cachún-cachún-ra-ra, Agujetas de color de rosa, Papá soltero y Alcanzar una estrella.

Fue precisamente en esta última telenovela donde el hijo del fallecido Manuel El loco Valdés tuvo una experiencia desagradable con el hermano de Julissa. Aunque evitó hablar frontalmente sobre el tema de Sasha y Luis, Marcos Valdés habló de la actitud que percibió por parte del realizador, la cual le dejó un mal sabor de boca.

Así lo dio a conocer el actor en el canal de YouTube del periodista Marco Antonio Silva: “La verdad me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano, porque es un patán, una persona grosera, prepotente, una persona que ojalá pague todo lo que debe porque a mí me vetó, cuando yo le pedí permiso para hacer unas fechas, cuando estaba en Alcanzar una estrella, me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de teléfono, y de la mañana me la pasó a la tarde para que yo perdiera el vuelo”, contó.

Valdés es medio hermano de Cristian Castro (Foto: Archivo)

El también conductor de televisión dijo apoyar a la cantante de Rueda mi mente y expresó su deseo por que De Llano sea juzgado por lo que sucedió hace más de 30 años.

“Entonces yo estoy con Sasha, yo creo que es bueno que la gente que abusa de los menores pague, no importa el tiempo, yo creo que merece que salga y dé la cara por lo que hizo con Sasha y quién sabe con quién más lo haya hecho”, añadió.

El integrante de la famosa dinastía Valdés, a la que pertenecen Tintan, Don Ramón, El Loco, y El ratón Valdés, volvió a recalcar la presunción de De Llano y lo comparó con otros realizadores con quienes dijo se trabaja mucho mejor:

“Luis de Llano es muy complicado, muy patán, es una persona prepotente, no es una persona linda con la que puedas trabajar; hay grandes productores hermosos con los que trabajas y son divinos, Luis de Llano no es el caso, no es una persona buena, no es una persona que te quiera, sólo te utiliza”, relató.

Marcos Valdés ya no quiere más conflictos en la familia de su padre, por lo que no pedirá participar en la anunciada bioserie del comediante (IG: medmundovaldes)

Sin embargo, Valdés alabó la trayectoria del hijo de Rita Macedo, pero condenó el hecho de que abuse de su condición para incurrir en irregularidades: “Es buen productor en el sentido histriónico, ha hecho grandes cosas como Timbiriche, en sus tiempos, pero lo que es terrible es que abuse de su poder. Es una persona prepotente”, recalcó.

