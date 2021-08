Hijo del “Loco” Valdés desmintió maltrato contra su madre; señaló que Felicia Garza “no se acercó a verla ni un día”

Marcos Valdés fue entrevistado (Foto: Captura de pantalla)

El hijo del loco Valdés, Marcos Valdés, se había visto envuelto recientemente en una fuerte polémica, después de que Felicia Garza asegurara que él descuidó y maltrató a Rosa María Bojalil en sus últimos días de vida. Sin embargo, el actor decidió romper el silencio y desmentir a su familiar.

Fue a través del programa De Primera Mano, donde Marcos Valdés dio su opinión al respecto y aseguró haber sido muy atento con su madre, hasta los últimos momentos de su vida.

“Yo quisiera que Felicia se hubiera acercado, le suplicamos que viniera a verla cuando mi mamá estaba agonizando, vive a unas cuadras del hospital, jamás se acercó a verla ni un día”, dijo el hijo de Valdés.

Ahondó en que no entendía de dónde venía el comportamiento y las declaraciones de su tía, pues él había sido muy atento con su progenitora siempre. De igual manera destacó que él continuaba viendo a Felicia con la identidad previa a su cambio de género.

El hijo del Loco Valdés mencionó que su tía nunca los apoyó en esa época dura (Foto: Instagram @feliciagarzamx)

“Mi mamá y yo éramos muy unidos, ella me adoraba. Yo no sé qué tenga Felicia, es difícil que durante 75 años conocimos a Felipe Gil, lo vimos como el gran compositor de la OTI, yo entré al americano por él y por mi papá [...] Yo lo sigo viendo como el que ganó la OTI, yo no entiendo por qué se expresa así de mí, me gustaría que viniera conmigo y enfrentara las cosas”, mencionó durante el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, ante la molestia de los rumores, el hijo del “Loco” Valdés dio un fuerte mensaje a su tía y evidenció algunas situaciones familiares que no se esperaba escuchar.

“Ni un día en cuatro años fue a ver a mi mamá. Ningún hospital nos recibía, yo llevaba a mi mamá de ambulancia en ambulancia [...] yo estaba 12 horas con ella hasta que llegaban mis hermanas. No me daban ni una esperanza y le fuimos a suplicar (a Felicia Garza): ‘Ven a ver a tu hermana se está yendo’ y llegó su otra hermana desde Florida a verla”, apuntó y volvió a remarcar que Felicia vivía a solo unas cuadras de donde estaban y jamás apareció.

Asimismo, Valdés decidió darle un último y contundente mensaje a Garza en el cual añadió la importancia de mantenerse al margen cuando no se estaba aportando nada bueno a una situación, que en este caso fue la pérdida de Rosa María.

Felicia Garza dijo recientemente que el hijo de Valdés desatendió a su madre (Foto: Instagram @feliciagarzamx)

“Creo que deberías aprender a respetar el dolor humano, sino ayudaste no critiques, si tu no ayudaste, ¿qué derecho te da a criticar?, si no hizo nada, no dio un peso cuando mi mamá estábamos urgentes de dinero, cuando critiques hazlo frente al espejo, no se te vaya a olvidar, es bien importante, porque para criticar y destruir a mi familia, no se vale […] cuando criticamos estamos limpios de las manos, no criticamos cuando traemos un pasado turbio”, sentenció y le echó en cara si toda la polémica que generó fue únicamente por deseo de generar atención.

Cabe recordar que han pasado poco más de seis años desde que Felicia Garza decidió realizar un cambio de género a los 74 años, después de una larga trayectoria en la música mexicana bajo el nombre de Felipe Gil. Recientemente Garza aseguró que se encuentra en un estado de salud delicado.

“Tuve un ataque trombótico, tromboflebitis. En la parte inferior de mi pierna izquierda tengo unos coágulos. Tuve que ir al doctor, me sacaron los análisis, tengo que estar en un cuidado muy supervisado, muy estricto porque lógicamente pueden ir a cualquier parte del cuerpo y podrían ser lesiones “, reveló la compositora en entrevista durante el programa Sale el Sol.

De acuerdo con Felicia Garza, esta condición es debido a su proceso de hormonización: “desde el momento en que yo me empecé a hormonizar, o sea los estrógenos, ese es el el peligro de la gente que hace estos cambios. Dejé de hormonizarme hace tiempo porque precisamente tienes la tendencia de padecer tromboflebitis”.

