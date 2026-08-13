Tras conciertos de Harry Styles en México: fans reportan freebies repartidos con supuesta droga

Entre los freebies, algunas jóvenes habrían recibido gomitas con efectos no deseados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tradición de dar regalos entre fans durante los conciertos se extendió desde el K-Pop hasta otros artistas, incluida Melanie Martínez y Harry Styles, pero una joven habría tenido una experiencia con gomitas alteradas.

La mayoría de freebies de Harry Styles van desde fotos hasta broches para el cabello, brillo de labios, stickers e incluso dulces, pero una asistente habría sentido efectos psicotrópicos al comer uno de estos caramelos.

La fan de Harry Styles aseguró en un grupo que al estar ordenando sus freebies, separó los dulces y comió algunos, pero las gomitas “traían truco”, pues sintió efectos que alteraron su mente.

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(Sandy Montoya Gallegos/Paulina Melgoza/FB)

Esto significa que la joven sospecha que consumió alguna droga proveniente de un freebie, se desconoce qué sustancia habría sido y no detalló lo que sintió.

En su mensaje, la asistente explicó que había separado los papeles y recuerdos en diferentes bolsas, por lo que no pudo rastrear fácilmente de quién provenían las gomitas.

Recomendó a otros fans “analizar bien” los dulces recibidos en freebies y no consumir aquellos que lleguen sin sello o empaque original.

Según relató en redes sociales, las golosinas venían sin empaque y mezcladas entre otros artículos que recogió los días 7 y 10 en el Estadio GNP.

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(Sandy Montoya Gallegos/Paulina Melgoza/FB)

Poco después de comerlos, notó efectos que describió como un “viaje”, sugiriendo que las golosinas podrían haber contenido alguna sustancia no convencional. “Me estoy pegando un viajesote, hubieran avisado”, compartió, entre sorpresa y humor.

Qué dijeron las fans de Harry Styles sobre los supuestos freebies con droga

Algunas personas aseguraron que también sentían desconfianza por los dulces sin empaquetar, otros fans de Harry Styles dudaron del relato por el costo que tendría regalar drogas y la mayoría coincidió en que es un riesgo muy grande a la salud e incluso un delito drogar a alguien sin su consentimiento.

(Sandy Montoya Gallegos/Paulina Melgoza/FB)

En la publicación de Harry Styles México, grupo en Facebook, hubo quienes mencionaron haber recibido una simulación de boleto del Metro CDMX con la leyenda “un viaje”.

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Cabe señalar que se trató de una edición hecha por fans para imitar un boleto conmemorativo, también incluía dulces, pero entre memes y charlas, comenzaron a asegurar que tal vez el “viaje” también era psicotrópico.

(Sandy Montoya Gallegos/Paulina Melgoza/FB)

Estos fueron algunos de los comentarios de otros fans:

Oigan no, imagínense que vaya una mamá y los hijos vean los dulces e inocentemente se los coma

primer regla con las drgs para las personas que las consumen: JAMÁS le des a alguien sin su consentimiento

Yo consumo, jamás le he ofrecido a quien sé que no consume y JAMÁS me atrevería a regalar comestibles SIN avisar, bro eso es hasta delito.

Yo como consumidora ocasional, considero que eso es una falta de integridad grave

Yo viendo como se pelean y yo creía que habían sacado un boleto conmemorativo de Harry

Así le han hecho a muchas personas que fueron posteriormente abusadas, no es ni siquiera gracioso, es un delito.

Yo consumo y hago comestibles. Nunca nunca nunca voy a estar de acuerdo en darle un COMESTIBLE a alguien sin su consentimiento.

Es peligroso que den comida mágica sin ningún tipo de aviso o que en la bolsita haga alusion a lo que contiene. Hay personas que pueden estar en tratamientos medicos consumiendo medicamentos fuertes y si se comen las gomitas sin saber les puede causar problemas de salud.