ICBF despliega 36 unidades por terremoto y alerta por falsas colectas a su nombre

La directora Restrepo informó atención a niños y familias en seis departamentos priorizados y advirtió que la entidad no pide dinero ni donaciones - crédito Icbf

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La directora del ICBF, Restrepo, informó las primeras acciones desplegadas por la entidad para proteger a niños, niñas, adolescentes y familias afectadas por el terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026.

La funcionaria aseguró que, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, la atención a la niñez es una prioridad dentro de la respuesta nacional a la emergencia.

Restrepo explicó que se posesionó apenas dos horas antes de entregar el balance, pero destacó el trabajo adelantado por los equipos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los territorios golpeados por el sismo. “Hoy me posesioné hace dos horas y ya estamos teniendo el control. El equipo que ha trabajado ha sido maravilloso”, afirmó.

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La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, ofrece una declaración a la prensa. En la intervención, detalla las acciones realizadas por la entidad frente a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto. Informa sobre el despliegue de 36 unidades móviles, la atención a 210 familias y 349 niños, y la identificación de 12 albergues. Además, advierte que el ICBF no solicita dinero ni utiliza intermediarios para donaciones, desmintiendo reportes de solicitudes fraudulentas en nombre de la institución. Las donaciones se canalizan a través de la oficina de la Primera Dama.

Unidades móviles y atención en albergues

La directora señaló que el ICBF tiene desplegadas 36 unidades móviles en seis departamentos priorizados: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas. Estos grupos realizan acompañamiento en terreno y atienden situaciones familiares, emocionales y de protección que surgieron tras la emergencia.

Según el reporte entregado por Restrepo, el instituto ha identificado y acompañado 12 albergues. En esos espacios, 654 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar, una intervención clave para reducir el impacto emocional de la tragedia en menores que fueron evacuados, trasladados o separados temporalmente de sus entornos habituales.

La funcionaria también informó que se ha brindado atención a 210 familias y a 349 niños y niñas. Además, el ICBF conformó un equipo especializado para prevenir y atender posibles separaciones de menores y sus familias durante los traslados ocasionados por el terremoto. La alerta apunta a evitar que, en medio de evacuaciones y remisiones médicas, se pierda información clave sobre identidad, ubicación o adultos responsables.

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Ese equipo, según explicó, está estableciendo contacto con 1.400 puntos de atención en salud para cruzar información, ubicar menores y apoyar procesos de reunificación familiar. La medida busca evitar que el caos posterior al sismo derive en casos prolongados de niños sin identificación clara de sus acudientes o familiares responsables.

Restrepo reveló que, en las últimas 24 horas, se detectaron 100 casos relacionados con niñas y niños pendientes de reencuentro familiar, desaparecidos o cuya relación con sus padres todavía está por establecerse. La entidad deberá verificar cada situación y activar las rutas de protección correspondientes.

La directora también entregó una cifra dolorosa dentro del balance. “A la fecha, lamentablemente, reportamos siete niñas y niños fallecidos”, señaló. La información confirma que la emergencia ha golpeado directamente a la población infantil y eleva la urgencia de mantener equipos de protección en los territorios afectados.

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ICBF advierte por falsas colectas

Restrepo aprovechó su intervención para advertir sobre posibles engaños a nombre de la entidad. La funcionaria aseguró que personas inescrupulosas estarían pidiendo dinero y donaciones supuestamente para el ICBF, aprovechando la emergencia y la solidaridad ciudadana.

“El ICBF no pide dinero. Todo el tema de las donaciones se está canalizando a través de la oficina de la primera dama”, dijo la directora, al pedir a la ciudadanía no caer en fraudes ni entregar recursos a personas que usen indebidamente el nombre de la institución.

La funcionaria insistió en que el instituto tampoco está solicitando donaciones de manera directa. “Por favor, no se dejen engañar”, agregó, al calificar como doloroso que en medio de la tragedia haya quienes intenten sacar provecho de la situación.

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El llamado final fue a difundir la advertencia para proteger a las familias y garantizar que la ayuda llegue por canales oficiales. Mientras continúa la atención en albergues, hospitales y zonas afectadas, el ICBF mantendrá sus unidades móviles desplegadas y concentrará sus esfuerzos en acompañar a la niñez, ubicar a menores pendientes de reunificación y prevenir nuevas vulneraciones durante la emergencia.