México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

David Faitelson acusa a la Concacaf tras brutal lesión de Lucas Di Yorio ante Chicago Fire

El comentarista deportivo arremetió en redes contra la Concacaf

Faitelson arremetió contra la Concacaf
Faitelson arremetió contra la Concacaf
Guardar

Lucas Di Yorio, delantero de Santos Laguna, termina operado de la tibia este 13 de agosto tras recibir una barrida de Jack Elliott de Chicago Fire en el minuto 76 del partido correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026.

El árbitro no marcó falta, no revisó el VAR y el jugador rival salió sin sanción. El periodista David Faitelson reaccionó en redes sociales y apuntó directamente contra la Concacaf.

La recuperación de Di Yorio se estima en al menos tres meses, según el parte médico emitido por el club. Santos ya había caído eliminado del torneo tras perder 3-1 ante Chicago Fire.

PUBLICIDAD

Faitelson exhibe a la Concacaf por la falta de acción ante la lesión de Di Yorio

El comentarista David Faitelson publicó en su cuenta de X una imagen del pie ensangrentado de Di Yorio y escribió: “Increíble lo de Lucas Di Yorio... El jugador del Club Santos salió así del juego ante Chicago Fire. Hoy se confirma que necesitará operación. Lo único que le dijo el árbitro es que se cambiara las medias. La Concacaf, ni sus luces”.

El periodista arremetió en redes vs la Concacaf (redes sociales)
El periodista arremetió en redes vs la Concacaf (redes sociales)

La frase final de Faitelson resume la postura de varios analistas y aficionados: el organismo que regula el torneo no emitió ningún pronunciamiento ante una acción que derivó en cirugía.

La barrida de Jack Elliott no fue sancionada en el momento ni revisada por el sistema de videoarbitraje.

Di Yorio terminó el partido, pero el daño en el hueso de la tibia ya estaba hecho. El club confirmó la operación pocas horas después del encuentro.

PUBLICIDAD

Así quedó el pie de Di Yorio

El propio Lucas Di Yorio tomó la palabra en Instagram. Compartió una fotografía de su pie con puntos de sutura y escribió: “Lo que pasó ayer fue algo que me puso en riesgo muy grande de sufrir una lesión grave. Es increíble que ante una acción así no haya existido ni siquiera una revisión del VAR”.

El delantero argentino también reveló la respuesta del árbitro en cancha: “Lo único que me dijo fue ‘vete a cambiar las calcetas que tienen sangre’, ‘no es roja ya se chequeó’, algo que desde mi punto de vista no corresponde con la gravedad de la falta”.

(redes sociales)
(redes sociales)

Di Yorio fue directo al señalar al torneo: “No es posible que nos pongan en riesgo de esta manera y que no haya una respuesta para este tipo de entradas. Sinceramente espero que la *Leagues Cup* tome cartas en el asunto. Este tipo de faltas no pueden quedar simplemente en la cancha sin ninguna consecuencia”.

El comunicado médico de Club Santos confirmó que la lesión fue “derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival” y que el tiempo de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a evolución.

La recuperación de Di Yorio se estima en al menos tres meses, según el parte médico emitido por el club. Santos ya había caído eliminado del torneo tras perder 3-1 ante Chicago Fire.

Santos confirma cirugía y tres meses de baja para Di Yorio

Club Santos emitió un informe médico oficial en sus redes sociales. El comunicado confirma que Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia durante el partido frente a Chicago Fire FC, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival.

Tras las valoraciones médicas correspondientes, el club determinó que el futbolista sería sometido a un procedimiento quirúrgico. El tiempo estimado de recuperación es de al menos tres meses, sujeto a evolución y valoración médica.

Temas Relacionados

David FaitelsonSantos LagunaLiga MXLeagues Cupmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años de edad; su madre Verónica Castro acudió con un tanque de oxígeno para apoyarlo

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

El cantante se graduó con honores y recibió una medalla desde PrepaW

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 12 de agosto

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 12 de agosto

Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición

El líder del PRI afirma que el funcionario prioriza conservar su cargo

Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de intento de censura a medios, periodistas y oposición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan video del momento del ataque contra primos del cantante Alfredo Olivas en Zapopan

Revelan video del momento del ataque contra primos del cantante Alfredo Olivas en Zapopan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Caen dos integrantes de “Los Chabelos” por secuestro en Iguala: pedían 400 mil pesos de rescate

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Vinculan a proceso a “El Tío”, señalado como operador de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2026: alianzas este 12 de agosto en vivo

Verónica Castro llegó con tanque de oxígeno a la graduación de Cristian Castro

Cuánto pagó Cristian por cursar la preparatoria

Tras conciertos de Harry Styles en México: fans reportan freebies repartidos con supuesta droga

Mariana Ochoa se convierte en la habitante más odiada de La Casa de los Famosos México tras su regreso

DEPORTES

León dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras eliminar a Inter Miami en Leagues Cup 2026

León dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras eliminar a Inter Miami en Leagues Cup 2026

América jugaría las finales de la Leagues Cup en el Estadio Banort

Ricardo Casares revienta a Chicharito por falta de empatía en polémico video

El Bogueto llevará su música al medio tiempo del Atlante vs Toluca

Este es el costo de la colegiatura que pagará Gilberto Mora por estudiar la carrera de Administración de Empresas