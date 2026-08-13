David Faitelson acusa a la Concacaf tras brutal lesión de Lucas Di Yorio ante Chicago Fire

Faitelson arremetió contra la Concacaf

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Lucas Di Yorio, delantero de Santos Laguna, termina operado de la tibia este 13 de agosto tras recibir una barrida de Jack Elliott de Chicago Fire en el minuto 76 del partido correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026.

El árbitro no marcó falta, no revisó el VAR y el jugador rival salió sin sanción. El periodista David Faitelson reaccionó en redes sociales y apuntó directamente contra la Concacaf.

La recuperación de Di Yorio se estima en al menos tres meses, según el parte médico emitido por el club. Santos ya había caído eliminado del torneo tras perder 3-1 ante Chicago Fire.

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Faitelson exhibe a la Concacaf por la falta de acción ante la lesión de Di Yorio

El comentarista David Faitelson publicó en su cuenta de X una imagen del pie ensangrentado de Di Yorio y escribió: “Increíble lo de Lucas Di Yorio... El jugador del Club Santos salió así del juego ante Chicago Fire. Hoy se confirma que necesitará operación. Lo único que le dijo el árbitro es que se cambiara las medias. La Concacaf, ni sus luces”.

El periodista arremetió en redes vs la Concacaf (redes sociales)

La frase final de Faitelson resume la postura de varios analistas y aficionados: el organismo que regula el torneo no emitió ningún pronunciamiento ante una acción que derivó en cirugía.

La barrida de Jack Elliott no fue sancionada en el momento ni revisada por el sistema de videoarbitraje.

Di Yorio terminó el partido, pero el daño en el hueso de la tibia ya estaba hecho. El club confirmó la operación pocas horas después del encuentro.

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Así quedó el pie de Di Yorio

El propio Lucas Di Yorio tomó la palabra en Instagram. Compartió una fotografía de su pie con puntos de sutura y escribió: “Lo que pasó ayer fue algo que me puso en riesgo muy grande de sufrir una lesión grave. Es increíble que ante una acción así no haya existido ni siquiera una revisión del VAR”.

El delantero argentino también reveló la respuesta del árbitro en cancha: “Lo único que me dijo fue ‘vete a cambiar las calcetas que tienen sangre’, ‘no es roja ya se chequeó’, algo que desde mi punto de vista no corresponde con la gravedad de la falta”.

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(redes sociales)

Di Yorio fue directo al señalar al torneo: “No es posible que nos pongan en riesgo de esta manera y que no haya una respuesta para este tipo de entradas. Sinceramente espero que la *Leagues Cup* tome cartas en el asunto. Este tipo de faltas no pueden quedar simplemente en la cancha sin ninguna consecuencia”.

El comunicado médico de Club Santos confirmó que la lesión fue “derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival” y que el tiempo de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a evolución.

La recuperación de Di Yorio se estima en al menos tres meses, según el parte médico emitido por el club. Santos ya había caído eliminado del torneo tras perder 3-1 ante Chicago Fire.

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Santos confirma cirugía y tres meses de baja para Di Yorio

Club Santos emitió un informe médico oficial en sus redes sociales. El comunicado confirma que Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia durante el partido frente a Chicago Fire FC, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival.

Tras las valoraciones médicas correspondientes, el club determinó que el futbolista sería sometido a un procedimiento quirúrgico. El tiempo estimado de recuperación es de al menos tres meses, sujeto a evolución y valoración médica.