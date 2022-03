Mayra Rojas se disculpó con Sasha Sokol tras sus polémicas declaraciones sobre Luis de Llano

Mayra Rojas reculó sobre defender a Luis de Llano Foto: Especial Infobae

Fue en el marco del 8M, Día de la Mujer, que Sasha Sokol señaló de un presunto abuso a su exrepresentante Luis de Llano cuando ella tenía 14 años. Tras ello, diversas personalidades del espectáculo se posicionaron en favor de la ex Timbiriche; sin embargo, no todos los artistas mostraron su lado más empático, tal fue el caso de Mayra Rojas, quien incluso culpó a la madre de la cantante por no cuidarla.

Los cometarios de la actriz ocasionaron fuertes críticas en su contra, por lo que el pasado 13 de marzo ofreció una disculpa para su colega. Fue a través de un comunicado que compartió en todas sus redes sociales, que Mayra Rojas decidió hablar sobre lo dicho previamente y le pidió una disculpa publica a la intérprete mexicana.

“Deseo públicamente aseverar que jamás estaré a favor de quien somete, lástima, ofende y abusa a una mujer, y mucho menos a un niño o niña. Siempre estaré a favor del castigo que la ley imponga ante el daño irreparable que estos hechos puedan causar. Me enorgullece la valentía de quienes las y los que levantan la voz, y piden justicia”, redactó la también conductora de 57 años.

Mayra Rojas le pidió una disculpa a Sasha Sokol por sus declaraciones en favor de Luis de Llano

“Defenderé mi postura ante el hecho de pedir a los padres de familia escuchen, atiendan y protejan la integridad de sus hijos por mínimo que parezca. Con esto no intento tomar postura alguna con las partes involucradas y no señalar culpables o inocentes, solo reiterar que con Luis de Llano y Sasha Sokol siempre habrá una gran relación. A favor siempre de la víctima”, finalizó la proclama.

Más adelante, y con el fin de evitar algunas represalias por parte de internautas, la intérprete mexicana decidió bloquear los mensajes, pero antes de cerrar la caja de comentarios, algunos internautas alcanzaron recriminar a Mayra Rojas por lo dicho en Ventaneando hace unos días.

“Después de unas desafortunadas declaraciones... o ¿vas a decir que se malinterpretaron?” y “Cómo? Ya cambiaste de opinión? Que lamentable lo que declaraste”, son algunas declaraciones recuperadas vía Twitter.

Mayra Rojas aseguró que Luis de Llano le dio su primera oportunidad en el medio artístico y convivió bastante con el productor, asimismo, cuestionó "¿Dónde estaba la mamá de Sasha?" ante la denuncia de la cantante.

Fue el pasado 12 de marzo cuando la intérprete que dio vida a Yolanda en la nueva versión de Los ricos también lloran, ofreció su postura para el programa vespertino de TV Azteca, ahí comentó que tenía recuerdos muy personales con el entonces productor y enfatizó que siempre lo consideró un hombre intachable, pese a las acusaciones de Sasha Sokol.

“Yo conozco a Luis hace muchos años, para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo, un hombre que me abrió las puertas de su casa, que me dio la enorme oportunidad de abrirme como actriz. Un hombre que jamás se atrevió ni aunque estuviera borracho porque fiesteamos muchas veces juntos”, compartió.

Asimismo, aprovechó los micrófonos de Ventaneando para lanzar un cuestionamiento al entorno familiar más cercano de Sasha Sokol: “¿Dónde estaba la mamá de Sasha?”, cuestionó.

Personalidades de México reaccionaron a las declaraciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano

“Lo que muchas mamás ponen a sus hijos a trabajar para vivir ellas en un mundo que ya no les tocó, yo no quiero que mi hija deje de ser niña para convertirse en estos grandes monstruos que fue Timbiriche y qué a lo mejor ellos vivieron una infancia que yo no quiero para mi hija”, recalcó.

Además, la también reconocida modelo recordó los diferentes momentos que compartió con la cantante mientras formó parte del elenco Muñecos de papel, donde destacó que vivió momentos íntimos con los integrantes.

“Conocí a Sasha en una etapa un poco en donde ella misma decía ‘No sé qué quiero, no sé si quiero esto o quiero aquello´ que es muy válido. (…) Yo no te puedo compartir lo que viví con ellos porque viví cosas muy fuertes y sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo”, finalizó.

