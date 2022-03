Cynthia Klitbo recordó cuando Luis de Llano la rechazó por Sasha Sokol

Cynthia Klitbo Recordó Cuando Estuvo Enamorada De Luis De Llano Video: YouTube/@InesMoreno

Tras la revelación de Sasha Sokol respecto a los abusos que sufrió siendo una niña por su entonces manager Luis de Llano. Algunas celebridades mexicanas se ha pronunciado sobre su relación con el entonces productor, tal fue el caso de Cynthia Klitbo quien contó que durante su juventud estuvo enamorada del creativo de entretenimiento y detalló cómo se expresaba de la exintegrante de Timbiriche.

Fue el pasado 22 de febrero del 2022, en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, que la expareja del histrión Juan Vidal, señaló que cuando ella tenía 19 años su relación era cercana con Luis de Llano, asegurando que en alguna ocasión le prestó dinero para pagar la renta de su departamento.

“Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso… ¡me encantaba! Y yo le decía: ‘Luis vamos a ser novios’ y él respondía: ‘estás muy chiquita’”, contó la famosa.

Cinthya Klitbo revela que Luis de Llano decía que Sasha Sokol estaba muy "vividita" Foto: Especial Infobae

Fue entonces que Cynthia Klitbo le recriminó a Luis de Llano la razón por la que estaba con Sasha Sokol a pesar de ser mucho más chica que ella y que además era menor de edad, a lo que Luis de Llano respondió: “Sí, pero Sasha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena”, detalló Klitbo.

Estas declaraciones por parte de la intérprete de Vida robada (1991) salen a raíz de la polémica en la que está envuelto el productor de los años 80s y 90s luego de que la exintegrante de Timbiriche detalló, por medio de su cuenta de Twitter, que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y su entonces manager 34.

Fue durante el primer fin de semana de marzo cuando Luis de Llano fue invitado al programa de entrevistas de Yordi Rosado, el cual se trasmite por YouTube, ahí el longevo productor de televisión recordó la relación sentimental que vivió con Sasha Sokol en los años 80, cuando la cantante aún formaba parte del grupo Timbiriche.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

De Llano aseguró que “se había enamorado profundamente” de la también actriz y que fue ella quien decidió terminar el romance cuando comenzó una carrera como solista. Tras lo dicho en el canal de entrevistas, durante la noche del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol decidió romper el silencio en un extenso hilo de Twitter sobre lo que habría sufrió a manos de Luis de Llano, su entonces productor.

“Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras [...] Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, dijo inicialmente la intérprete de Cada beso.

Luis de Llano comenzó su relación con Sasha Soko cuando ella tenía 14 años y él 39 (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, redactó Sasha.

Para finalizar la denuncia pública, la cantautora de 51 años aclaró que durante su relación con su entonces manager tuvo miedo de sufrir represalias por su parte, ya que en ese entonces era una persona con poder dentro de la industria.

“Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito”, enfatizó.

