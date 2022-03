Mayra Rojas opinó sobre la denuncia de Sasha Sokol: “¿Dónde estaba la mamá?”

Mayra Rojas aseguró que Luis de Llano le dio su primera oportunidad en el medio artístico y convivió bastante con el productor, asimismo, cuestionó "¿Dónde estaba la mamá de Sasha?" ante la denuncia de la cantante.

La tarde de ayer en el programa Ventaneando de TV Azteca, Mayra al ser cuestionada ante el suceso declaró que ha sostuvo una buena relación con ambos implicados, pues comentó que tiene recuerdos con el productor, ya que siempre fue respetuoso con ella y con su hermana, por lo que lo consideró un hombre intachable.

Sin embargo, fue contundente al cuestionar: “¿Dónde estaba la mamá de Sasha?”. Cuando el abuso se estaba suscitando. Asimismo, relacionó el hecho con ella misma, al pensar qué haría ella ante una situación donde su hija menor sostuviera una relación con un hombre “brutalmente” mayor.

“Yo conozco a Luis hace muchos años, para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo, un hombre que me abrió las puertas de su casa, que me dio la enorme oportunidad de abrirme como actriz. Un hombre que jamás se atrevió ni aunque estuviera borracho porque fiesteamos muchas veces juntos”, compartió.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Razón por la que Mayra remarcó que tomó la decisión de no permitir que su hija incursione en el mundo de la actuación, ya que sus experiencias en el mundo del espectáculo la han llevado a reconocer “como se transforma un niño en un set”.

“Lo que muchas mamás ponen a sus hijos a trabajar para vivir ellas en un mundo que ya no les tocó, yo no quiero que me hija deje de ser niña para convertirse en estos grandes monstruos que fue Timbiriche y qué a lo mejor ellos vivieron una infancia que yo no quiero para mi hija”, recalcó

Además, la modelo recordó los diferentes momentos que compartió con la cantante mientras formó parte del elenco Muñecos de papel, donde destacó vivió momentos íntimos con los integrantes, sin embargo, comentó que sería imprudente de su parte el revelar lo experimentado.

“Conocí a Sasha en una etapa un poco en donde ella misma decía ‘No sé qué quiero, no sé si quiero esto o quiero aquello´ que es muy válido. (…) Yo no te puedo compartir lo que viví con ellos porque viví cosas muy fuertes y sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo (…) y estamos hablando que yo conviví codo con codo con Ricky Martín”.

Luis de Llano aseguró en entrevista con Yordi Rosado que él “se había enamorado profundamente”, de la cantante y actriz. Ahondó que fue ella quien decidió terminar el romance cuando comenzó su carrera como solista, sin embargo, Sasha denunció que desde los 14 años pensó que ella sería la responsable de lo que sucedió.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de los que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su resposabilidad en los hechos”, anunció.

La cantante de Rueda mi mente, reveló que mantuvo oculta su relación ante sus padres y que dejar a Luis fue una decisión difícil, ya que se sentía presionada por no poder continuar su carrera artística dado que abandonó Timbiriche en su momento de apogeo.

