Ari Borovoy anunció posible fecha para el inicio de la gira de OV7

OV7 podría comenzar sus ensayos pronto para iniciar su gira (Foto: Instagram/@oficialov7)

Tras meses de controversias en OV7, la agrupación tiene listo su regreso a los escenarios para este año. Ari Boroboy mencionó que próximamente se anunciarán las fechas del tour, el cual podría arrancar el próximo septiembre.

Los integrantes de OV7 finalmente lograron limar sus asperezas y sortear los obstáculos que les puso la pandemia de COVID-19 para poder realizar la gira por sus 30 años de carrera, pues Ari Borovoy aseguró que ya se tiene la primera fecha de su tour, pero todavía no será anunciada.

En entrevista para Ventaneando, este 14 de marzo el cantante dio a conocer que según las pláticas que han mantenido, su regreso será durante los últimos meses de este año.

“Parece que la vamos a arrancar en septiembre, hoy estaba viendo un chat que nos estaban diciendo que en septiembre va a arrancar todo esto, si Dios quiere iniciaremos los ensayos un par de meses antes y sí, entre septiembre, octubre de este mismo año, espero que así sea”

OV7 tuvo que suspender su gira por casi dos años debido a las peleas que tenían los integrantes y problemas con la organización (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

En el programa Sale el Sol, se dio a conocer que la gira por los 30 años de OV7 podría comenzar a principios de septiembre, no obstante, todavía son fechas que no están confirmadas y podrían modificarse. Ari comentó que el anuncio oficial de la gira podría salir en unas semanas, pero no sabe con exactitud en cuánto tiempo.

Asimismo, compartió que decidió ser parte de esta gira de la agrupación porque piensa que se lo debe a los fans y a sus compañeros, pero también porque se lo merece después de las acusaciones que recibió por parte de otros artistas.

“Me sumé a esta gira por dos principales razones: la primera, porque les debo todo a los fans de OV7, a los que crecieron con nosotros a los que se unieron a las últimas etapas y porque, por el otro lado, yo no quería quedarme fuera de una gira que me merecía de cierto modo, son mis 30 años, ahora 32 o 33 pero me parecía justo”, dijo el cantante.

Ari dijo que la pandemia le permitió reflexionar acerca de su papel en OV7 y las acusaciones que enfrentó en 2020 (Foto: Instagram/@oficialov7)

Ari recordó las denuncias que en 2020 enfrentó junto a su hermano por supuesto despido injustificado, pues varios ex empleados de BOBO Producciones decidieron iniciar un proceso contra los Borovoy, entre ellos se encontraban integrantes de LemonGrass. Así como las acusaciones y una supuesta demanda de Edith Márquez. No obstante, señaló que la pandemia lo ayudó a pensar y perdonarse por lo que dijeron acerca de él.

“Me parecía injusto todo, todo lo que se dijo de mí porque no es verdad, ya está de más comentarlo casi tres años después, pero me parecía muy injusto. La vida puso en medio una pandemia que fue espantosa, que fue horrible pero que de cierto modo y quiero puntualizarlo, me ayudó mucho, para sacar mucho, para perdonar mucho, perdonarme lo que me hicieron sentir muchos, ya no vuelve a pasarme, ya no entra, para llorarlo, para sacarlo y para decir, ‘estoy listo para lo que viene’”, compartió el integrante de OV7.

En enero de este año Ari Borovoy tuvo que hacer un llamado a todos sus fans para que guarden la calma, pues OV7 no había recalendarizado sus conciertos de su gira por casi dos años, así como tampoco habían cancelado los eventos, por ello que en redes sociales quienes habían comprado su boleto se molestaron al no saber qué sucedería con el tour y su dinero.

Después de unos días, la agrupación anunció su regreso a los escenarios, asegurando que habían logrado reunirse y hablar para ponerle fin a sus problemas internos.

