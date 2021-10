Adiós conflicto: OV7 podría hacer la gira por sus 30 años en 2022

Mariana Ochoa confirmó que habrá gira por los 30 años de OV7 y los integrantes están en pláticas (Foto: Instagram/@oficialov7)

En medio de varios conflictos al interior de OV7 y la reapertura de locaciones para conciertos, Mariana Ochoa aseguró que el grupo de pop está más que dispuesto para poder realizar la gira por sus 30 años, misma que se tuvo que posponer por tiempo indefinido.

Desde hace varios meses los integrantes de OV7 revelaron que existen roces entre algunos de ellos, mismos que no les han permitido retomar sus actividades. Pese a ello, la mayoría había confirmado que se reunirían para poder arreglar sus diferencias y finalmente seguir adelante como lo han hecho por tres décadas.

Ochoa dejó entrever que ella y sus compañeros han podido hablar y ahora están planeando reprogramar su tour para festejar sus 30 años unidos el próximo año. No obstante, no todos piensan que sea su principal preocupación y no han logrado definir cuándo se llevará a cabo.

Mariana comentó que la gira podría ser el próximo año, en el cumpleaños 33 del grupo (Foto: Instagram/@soymarianaochoa)

“La verdad lo hemos dicho fuerte y quedito, todos queremos hacer esta gira, simplemente hay diferentes formas de pensar o de ponernos de acuerdo; algunos creen que las necesidades son unas, otros creemos que las necesidades son otras y justo te dije ‘llega después de tal hora porque tengo un Zoom muy importante’, vamos colgando todos de decir ‘vamos con la gira, pongámonos de acuerdo para las fechas del 2022″, dijo Mariana en el programa Ventaneando.

Fue hace más de un año que los intérpretes de Enloquéceme dieron a conocer que, debido a las medidas tomadas para reducir el número de contagios por coronavirus, tendrían que posponer la ya anunciada gira por su 30 aniversario.

Las nuevas fechas apuntaban a agosto y septiembre de 2020, sin embargo, gracias al repunte de casos, suspendieron los conciertos y comenzaron los problemas. Trascendió que algunos se había quedado con el pago adelantado de las presentaciones pese a que no las habían realizado.

Entre los conflictos dentro del grupo, trascendió una discusión que Lidia Ávila y M'Balia habrían tenido (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Y aunque en ese momento no se podía saber cuándo volverían a los escenarios porque los conciertos todavía no estaban permitidos, la misma Mariana fue quien destapó que al interior de OV7 las cosas se estaban complicando y cada quien estaba tomando su camino, dejando de contestar en el chat grupal.

Explicó que para que la gira pudiera reprogramarse, tenían que aceptar todos y firmar su contrato individual con la promotora nuevamente porque éstos ya habían terminado.

Ahora que los integrantes han vuelto a hablar sobre lo que planean hacer en sus carreras, Ochoa no quiere confirmar cuándo será la gira hasta que todos hayan firmado y puedan hacer juntos el anuncio oficial. “Hasta que no haya papel firmado no lo podemos dar por hecho y el acuerdo que tenemos es, juntos queremos dar la noticia cuando realmente sea oficial, pero es un gran, gran paso”, dijo.

Mariana aseguró que el amor como familia es más fuerte que sus diferencias como grupo (Foto: Instagram/@soymarianaochoa)

La cantante agregó que los conflictos que los llegaron a distanciar en el último año no han sido un problema del cual los fans se deberían preocupar, pues ellos se consideran familia y no sólo compañeros, por lo que una discusión no podría llegar a separarlos por completo.

Finalizó haciendo hincapié en que son muchos los elementos que interfieren ahora en sus carreras y es por ello que siempre existirá algún motivo para el descontento, pero en algún momento llegará la reunificación.

“Yo creo que el objetivo de todos es muy claro y te digo una cosa, también son 30 años y como familia siempre el grupo fue nuestra prioridad, pero ahora tenemos familia, tenemos hijos (…) se va volviendo un poco más complicado ponerse de acuerdo y algunos se enojan y otros decimos ‘pues tendrá dos problemas, enojarse y contentarse’ y otros nos enojamos después de vuelta, somos una familia, eso es una realidad”, expresó.

