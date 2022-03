Erika Zaba compartió cuál es su estado de salud tras someterse a cirugía

Érika Zaba compartió que será sometida a una cirugía por una hernia

Erika Zaba reapareció en sus redes sociales para compartir cómo se encuentra después de la intervención quirúrgica a la que se sometió hace unos días. La cantante explicó que estaba muy nerviosa porque tendría anestesia general, pero afortunadamente la cirugía fue todo un éxito y ya se encuentra en proceso de recuperación.

Fue el pasado 2 de marzo cuando la integrante de OV7 publicó un video de casi 4:00 minutos donde explicó que se ausentaría de redes sociales en los próximos días debido a que se sometería a una cirugía como medida de prevención luego de detectar cambios drásticos en una “bolita” que tenía en la ingle.

“Hace muchos meses me noté una bolita muy chiquita en una ingle, pero de repente la dejé de ver y dije: ‘Ya, se me desapareció sola y no pele’. Pasaron los meses y hace como un mes, más o menos, llegué del gimnasio a casa y cuando me salí de bañar me vi una bolita en el mismo lugar, bastante más grande”, contó.

La cantante hizo un llamado para que todos estén al pendiente de las señales que lanza su cuerpo y no los dejen de lado. (Captura de Pantalla: Youtube @ÉrikaZaba)

Tras detectar los cambios que tuvo en su cuerpo durante un corto lapso de tiempo, la cantante de 43 años decidió visitar un doctor. Dentro de nosocomio le hicieron un ultrasonido y los resultados arrojaron que la bolita era una hernia: “No es una bola como todos pensamos, sino que es un hoyo”.

Erika Zaba explicó que tras escuchar las complicaciones que se podían desatar por no prestar atención a la hernia, inmediatamente pensó que sería más complicado buscar ayuda médica si la emergencia se presentaba mientras estaba de gira con la agrupación pop. Esa razón tomó peso en su decisión de someterse a una intervención quirúrgica.

“Que terror no llegar o no estar cerca de un hospital y dos, tener que frenar y no poder estar en alguno de los conciertos”, continuó.

Tras su ausencia de redes, reapareció con videos junto a su hijo. (Foto: @erikazava/ Instagram)

Posteriormente le realizaron un segundo ultrasonido mucho más detallado y gracias a ello se enteró que no tenía una hernia inguinofemorales, sino dos, lo que terminó por definir su decisión. Durante el video, Erika hizo una reflexión sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo para detectar problemas de salud y no permitir que la situación empeore, tal y como le pasó.

“No tengamos miedo de ir al doctor porque si estamos a tiempo todo sale bien, el problema es dejarlo pasar, en mi caso yo lo dejé pasar meses”, agregó.

Como dio a conocer, estuvo lejos de redes sociales hasta hace unas horas. La cantante subió un video en sus historias de Instagram donde agradeció las muestras de cariño que ha estado recibiendo desde que compartió la noticia y contó que se encuentras muy bien en proceso de recuperación.

Érika Zaba compartió que OV7 pretende iniciar ensayos en mayo. (Foto: Instagram@erikazaba/@oficialov7)

“Gracias por todas las muestras de cariño, de preocupación... ¿Cómo salí de la operación?, todo salió perfecto [...] todo salió muy bien, estuve muy nerviosa”, mencionó.

La intérprete mexicana ya se encontraba en su casa descansando y siguiendo las recomendaciones de su doctor para una pronta recuperación. Cabe mencionar que en el primer video explicó que podría retomar sus actividades normales en un mes o más, de hecho confesó que se sometió a la intervención en marzo porque OV7 planea retomar ensayos en mayo.

Dentro de sus historias también confesó que tenía especial inquietud por la anestesia general y mencionó que una de sus manos todavía estaba hinchada por sus efectos. Horas después, comentó que ya logró tener un poco de movimiento sin ayuda, además de que cuidará su alimentación porque no podrá hacer ejercicio durante varias semanas.

La cantante también pidió consejos de sus fans para su alimentación (Captura: @erikazaba/Instagram)

“No quería externarles tanto mi nerviosismo, no quería porque yo trataba de mantener la calma, siempre una anestesia general te da mucho nervio, pero todo muy bien. Se me inflamó un poquito la mano de la anestesia, pero ahí va [...] me bañé yo solita, lo hice muy bien, ya podía perfectamente enderezarme”, relató.

