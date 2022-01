OV7: qué dijo Ary Borovoy sobre el regreso de la agrupación a los escenarios

(Foto: Instagram/@oficialov7)

Ari Borovoy habló sobre el próximo regreso a los escenarios de OV7 en medio del descontento de sus fans, pues algunos de ellos se unieron para exigir la devolución de su dinero luego de que la gira por los 30 años de la agrupación se pospusiera en distintas ocasiones.

OV7 es considera una de las bandas con mayor éxito en México, que brilló en la década de los 90, pero en la actualidad se mantiene vigente en el gusto del público por sus inolvidables canciones. Después de que se suscitara un fenómeno de reencuentros entre agrupaciones de la misma época, el empresario junto a Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Óscar Schwebel, M’Balia y Kalimba Marichal anunciaron su anhelada gira.

Sim embargo, esto sucedió antes de que iniciara la pandemia por COVID-19 y, debido a que la ola de contagios sigue presente, muchos eventos de la misma índole han tenido que ser cancelados o pospuestos, tal y como ocurrió con OV7. Al respecto, Ari Borovoy hizo un llamado a todos sus fans para que guarden la calma y confíen en que pronto podrán disfrutar del espectáculo musical como lo tenían pensado.

El cantante y empresario adelantó que en los próximos días habrá nuevas noticias sobre la agrupación

“Me apena mucho lo que ha pasado, pero estamos a punto de poder dar una respuesta clarita a toda la gente, así que tengan un poquitito más de paciencia”, declaró en entrevista con Sale el sol.

El cantante de 42 años dejó entrever que por el momento no existe una fecha certera sobre cuándo se podrá retomar la gira de OV7, pero espera que en los siguientes días tenga una visión más acertada de lo que sucederá. Cabe mencionar que actualmente México está atravesando por una nueva ola de contagios de COVID-19 debido a la presencia de la variante Ómicron.

Sin embargo, Ari Borovoy trató de ser empático con la situación que están pasando sus fans, sobretodo aquellos que ya habían adquirido entradas para el show. El empresario mencionó que ha tratado de responder a todas las dudas que le han llegado a través de redes sociales, pero no ha logrado dar una resolución debido a que todavía no se definen fechas.

(Foto: Instagram/@oficialov7)

“Yo espero que ya en un par de semanitas se sepa, con más exactitud. He leído, la verdad es que lo de leer es un poco nuevo, pero como ochocientas veces me han preguntado y ochocientas veces he contestado lo mismo [...] tienen toda la razón de estar como están de molestos, pero es cosa de un par de semanitas y ya sabrán un poquito más al respecto”, agregó.

A pesar de lo complicado que puede ser planear una gira de conciertos en medio de una crisis sanitaria, el cantante lanzó un mensaje esperanzador, pues aseguró que en los próximos días se dará nueva información respecto a los conciertos de OV7.

El grupo pop tenía pensado iniciar con la gira en agosto del 2020, pero en ese momento el país estaba en un punto criticado de la pandemia, por lo que tuvieron que posponerla para febrero del 2021 y posteriormente para mayo del mismo año. Sin embargo, los contagios no cesaron y se tomó la decisión de reprogramar nuevamente.

(Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Los meses pasaron, pero hasta el momento no existe una nueva fecha. La situación terminó por alarmar a las personas que ya habían comprado boletos para el show, pues temen que no se lleve a cabo o se cancele. Cabe aclarar que los fans que cuenten con una entrada solo podrán reclamar su dinero en el caso de que se interrumpa la gira definitivamente.

Mientras tanto, los demás integrantes de OV7 no han dado declaraciones al respecto.

