Érika Zaba integrante de OV7 se someterá a una cirugía: “Me noté una bolita y la dejé pasar”

La intérprete mexicana Érika Zaba Beltrán, parte de la agrupación OV7 compartió en sus redes sociales que será sometida a una cirugía como medida de prevención; además, aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores para que estén muy atentos a las señales que mande su cuerpo y no dejen pasar los síntomas como le pasó a ella.

La cantante mejor conocida como Érika Zaba aprovechó durante el transcurso de la noche del 1 de marzo para colocar un post de Instagram donde pidió a sus poco más 800 mil seguidores que le manden buenos deseos tras la cirugía a la que será sometida el jueves 3 de marzo: “Tengo que contarles algo… mándenme sus buenos deseos”, escribió.

Fue a través de un video de poco más de 3 minutos, donde la intérprete de 43 años contó que hace algunos unos meses se percató que apareció una bolita en una ingle, pero como en los días posteriores ya no la vio, hizo caso omiso y lo dejó pasar. Sin embargo, un día llegando del gimnasio se asustó al darse cuenta de que esa bolita ya estaba visiblemente más grande.

La intérprete en el material audiovisual dijo que rápidamente acudió al médico y el resultado del estudio al que fue sometida arrogó que tiene dos hernias, las cuales debían ser operadas de inmediato.

Erika Zaba confirmó que esta es la pelea más grande que OV7 ha vivido. (Foto: @erikazava/ Instagram)

Érika confesó que en un primer momento se asustó, sobre todo porque le explicaron que de no haberse atendido, en cualquier momento se hubiera convertido en una situación más seria: “En muy poco tiempo el tamaño era totalmente diferente, fui al doctor y eme hicieron un ultrasonido”, expresó la integrante de OV7,

“Una hernia no es una bola como todos pensamos, si no es un hoyo por el cual se puede hacer una hernia umbilical, una hernia rectal, etc. Dependen donde esté el hoyo, pero me dicen que al principio no duele, pero que de un momento a otro se puede convertir en una emergencia”, compartió la intérprete.

“No tengamos miedo de ir al doctor porque si estamos a tiempo todo sale bien, el problema es dejarlo pasar, en mi caso yo lo dejé pasar meses”, añadió.

Érika Zaba compartió que será sometida a una cirugía para retirar dos hernias Foto: Instagram/@erikazaba

Asimismo, algunas figuras del medio nacional no desaprovecharon la posibilidad de enviarle sus mejores deseos a la cantante mexicana por medio de la caja de comentarios: “Todo saldrá bien mi Güera, abrazote y buenas vibras”, escribió el conductor Mauricio Mancera; “Orando por ti bella, Dios contigo”, redactó Yuri y “Güerita todo estará Perfecto ya pasé por eso y te recuperas rápido”, enfatizó la expareja de Adrián Uribe, Karla Pineda.

Para finalizar la intérprete nacida en la Ciudad de México, explicó que desea hacerse la cirugía antes de tiempo debido a la gira que tiene con OV7 que arrancará en mayo del 2022. Fue a mediados de febrero del 2022 que también la intérprete señaló en una emisión de Miembros al Aire que los miembros de OV7 finalmente anunciaron que hicieron las paces, pero para llegar a presentarse juntos otra vez hay condiciones.

Ahí, Érika aprovechó para habar sobre cuáles fueron algunos de los acuerdos que el grupo de pop tiene ahora para evitar volver a pelearse y separarse como lo hicieron durante parte de 2020 y 2021. Lo más importante ahora para OV7 es que ninguno de sus integrantes hable sobre otro públicamente, pues así no habrá malentendidos.

Érika Zaba y OV7 (Foto: Instagram@erikazaba/@oficialov7)

“Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”, dijo para el programa de Unicable.

