Ari Borovoy arremetió contra Edith Márquez por acusaciones hacia Bobo Producciones

Desde hace varios meses, Edith Márquez dio a conocer lo molesta que estaba con la empresa de Ari Borovoy y él mismo, pues habría tenido una muy mala experiencia que incluso la llevaría a demandarlo, sin embargo, el mismo empresario salió a desmentir lo dicho por la cantante.

Edith Márquez ya había confirmado que se terminó la relación comercial que tenía con Bobo Producciones, la empresa productora de Ari Boroboy, y que, además, había llegado a su conclusión de muy mala forma, convirtiéndose en la peor época de su carrera.

Aunado a ello, hace unas semanas se publicó la entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a la cantante, en ella la ex Timbiriche aseguró que su experiencia con los hermanos Borovoy fue “lo más desagradable” que ha vivido como cantante, aunque no quiso hablar acerca del motivo.

Edith Márquez aseguró que rompió relación con Bobo Producciones por incumplimiento de contrato y porque fue la experiencia más desagradable (Foto: Cuartoscuro)

Ari fue cuestionado acerca de estas declaraciones por el programa De Primera Mano y él desmintió con molestia lo dicho por la intérprete de Dejémoslo así.

“Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que yo no voy a comentar, pero me parecería justo que si te preguntan ‘¿cómo te fue con Bobo (Producciones)?’, y que tú digas ‘es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más’… si no puedes decir nada, no digas nada, si puedes decir, o si vas a decir, dilo”, dijo el cantante alterado.

Boroboy también aseguró que nadie había recibido una demanda como se especuló; ni él, ni su hermano ni la empresa habrían recibido alguna notificación. Según explicó el cantante, esto es debido a que la relación terminó según lo estipulado, es decir, Bobo Producciones no le debe dinero a la intérprete de Olvídalo.

Agregó que no quiere pensar que esta sea una campaña de desprestigio en su contra y tampoco quiere señalar a la ex Timbiriche como responsable de ello, pero sí podría comprobar que en su productora hay empleados felices y agradecidos con poder ser partícipes del renacimiento de la industria musical.

Borovoy desestimó que se trate de una campaña de desprestigio en su contra (Foto: Instagram/@ariborovoy)

El integrante de OV7 aseguró que con Bobo Producciones, Márquez sólo habría tenido grandes logros, por ello es que no comprende a qué se refirió Edith al mencionar que se había tratado de algo desagradable.

“¿Desagradable haber ido a Rusia?, ¿desagradable haber llenado arenas?, ¿desagradable haber vendido Discos de Oro?... sí lo laboral te parece desagradable, no sé entonces qué sea agradable”, arremetió el empresario.

Hace más de un año en entrevista con Ventaneando, Edith Márquez confirmó que rompió relaciones con Bobo Producciones, empresa dirigida por Ari Borovoy y su hermano Jack Borovoy, debido a un supuesto incumplimiento de contrato que la empresa tuvo. Además, dio a entender que existía una supuesta demanda multimillonaria de por medio, sin embargo, nunca ha querido dar declaraciones respecto a los detalles del conflicto.

Edith no es la primera que acusa a Bobo Producciones de incumplimiento de contrato (Foto: Cuartoscuro)

No es la primera vez que Bobo es acusada por incumplimiento de contratos de diferentes artistas y recintos musicales. Supuestamente, los hermanos Borovoy también han recibido demandas por parte de artistas como Karla Souza, Fey, Pandora y Ana Bárbara.

Una de las controversias más fuertes que ha sufrido la empresa fue a finales del 2019, cuando cuatro ex trabajadores demandaron a Bobo Producciones por despido injustificado y por falta de sueldos por tres meses.

El pasado abril tres integrantes del grupo juvenil LemonGrass también señalaron que la productora los expulsó de la noche a la mañana, sin aviso previo.

