Anel Noreña despotricó contra joven que quería hacer tequila de José José: “Una falta de respeto”

Anel señaló que el alcohol fue un grave problema para el cantante (Foto: Las Estrellas)

Anel Noreña, ex esposa del cantante José José, arremetió contra un joven de 23 años que registró el nombre del intérprete para una marca propia de tequila.

Y es que, en fechas recientes, esta persona apareció en entrevista con Ventaneando y ahondó en que hizo una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para comenzar a vender una bebida alcohólica con el nombre de José José.

El estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo tuvo esta idea en compañía de algunos de sus compañeros de la materia de Derecho Internacional y aduanas, no obstante, más que dejarlo en un proyecto escolar decidió llevarlo a la vida real sin saber los conflictos en los que podría meterse.

“Desde luego que no le pertenece nada al joven, aunque la haya pagado no se la van a dar, la marca es mía. Es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque como comprenderán no le voy a poner José José a ningún vino, tequila o todo lo que tenga alcohol”, comentó Anel Noreña para Ventaneando.

Noreña no se quedó callada ante las intenciones del joven (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

La artista remarcó que ella era quien tenía todos los derechos legales y destacó que su representante se dirigió con el joven para frenar sus intenciones.

“Habló mi licenciada con él y entonces (el estudiante) dijo: ‘Ay, yo no sabía’ y no sé qué. No nos interesa vender a José José como nombre o marca y como nada. No señor, mucho menos para vender alcohol”, aclaró.

En este sentido, Noreña recordó las implicaciones que las bebidas alcohólicas tuvieron en la vida del cantante de Gavilán o paloma, pues fue un factor importante que no sólo lo afectóa él, sino a todos sus seres queridos.

El último testamento del cantante data de 1988, donde reconoce a Anel Noreña como heredera universal. (Foto: @josejoseoficial/ Instagram)

“El alcohol deshizo nuestras vidas. No me interesa, los nombres son míos. Aunque él pagó, le robaron el dinero, con eso te digo todo. Ni le van a dar la marca ni nada y se metió en un lío legal”, concluyó.

Cabe recordar que la vida de José José no fue nada sencilla y sus adicciones con el alcohol y las drogas fueron un factor determinante para el cantante.

El intérprete de El Triste fue alcohólico por 30 años y utilizaba la cocaína para mantenerse más o menos sobrio durante los días de su concierto. En varias entrevistas refiere que solo tiene recuerdos borrosos de los años 90, 91 y 92, la época en la que pasó por su divorcio con Anel, la madre de sus primeros hijos, y llegó a vivir en un taxi con otros adictos.

Los hijos del cantante han mencionado las dificultades que atravesaron debido a las adicciones de José José (Foto: Archivo)

Incluso, en una antigua entrevista, José Joel, hijo del cantante, contó que él se enteró del alcoholismo de su papá cuando tenía 11 años.

Además, algo que también era conocido, constaba en que durante las recaídas del artista, este desaparecía habitualmente. Pero su punto de quiebre aconteció cuando comenzó a tener otras enfermedades y la pérdida de la voz.

“Los telefonazos eran: ‘lo vimos tumbado en la calle’. ‘Lo vimos durmiendo en un taxi’. ‘Creo que ya ni lo vimos; creo que ya ni amaneció’. ‘Señora, venga a reconocer el cadáver”, diría José Joel.

Apesar de todo lo anterior, José José finalmente dejó de beber y retomó una nueva vida al lado de su esposa Sara, de quien señaló que lo ayudó a salir de ese abismo de adicción en el que había caído.

