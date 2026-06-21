Terminó la votación de elecciones presidenciales: el registrador Hernán Penagos destacó la “tranquilidad” con la que terminó la jornada

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance positivo del desarrollo de las elecciones de segunda vuelta presidencial - crédito Registraduría

Las urnas de votación cerraron oficialmente en todo el país a las 4:00 p. m., dando inicio al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, en la que deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Inmediatamente después del cierre, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, entregó un reporte de tranquilidad y destacó el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada democrática.

La entidad electoral reportó que el proceso se desarrolló de forma normal en las más de 120.000 mesas habilitadas en el territorio nacional. El funcionario manifestó el orgullo de la organización electoral ante la respuesta de los sufragantes en las distintas regiones colombianas.

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“Todo para absoluta tranquilidad de la ciudad. Se han cerrado las urnas. Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de manera masiva y ejemplar”, declaró el registrador nacional al concluir la votación.

Penagos también resaltó la participación de los connacionales residentes en el exterior, que ejercieron su derecho en los consulados habilitados durante la última semana. La entidad indicó que las jornadas internacionales registraron una afluencia constante en los puestos de votación de los diferentes continentes.

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El registrador nacional Hernán Penagos destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada democrática - crédito Registraduría

El papel de los jurados y testigos en el conteo electoral

“Nos da mucho orgullo a las autoridades aquí representadas que millones de colombianos, con tranquilidad, con entusiasmo y con espíritu democrático, hayan, durante el día y durante la semana, en aquellos lugares fuera del país, acudido a las urnas. Eso dice mucho de una nación. Eso dice mucho de una ciudadanía”, añadió el funcionario.

En medio de su intervención, el registrador hizo un reconocimiento explícito al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, las misiones de observación y las diversas ramas del poder público. Esta cooperación interinstitucional permitió asegurar el desarrollo logístico y el control normativo de los comicios en cada departamento del país: “Quiero aprovechar para agradecer inmensamente el apoyo de las diferentes instituciones que se han unido, todas ellas, para lograr sacar adelante un proceso electoral, un ciclo electoral con el que hoy estamos cerrando”.

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“El buen suceso de un proceso electoral, lo he dicho permanentemente, es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Y agradezco a quienes hoy nos acompañan, acompañan a esta registraduría, representantes de las Cortes, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación. También a las demás entidades que todas nos han ayudado y han trabajado para que este proceso electoral avance de la mejor manera”, señaló el funcionario.

Los resultados serán verificados mediante las actas electorales diligenciadas en cada mesa, señaló la Registraduría - crédito Natalia Pedraza/EFE

Penagos enfatizó la labor del componente ciudadano que asume la responsabilidad directa sobre las mesas de votación. De igual forma, resaltó la presencia de los representantes de las agrupaciones políticas que compiten en esta jornada, quienes actúan como veedores directos del procedimiento manual de conteo: “Y reconocer a miles, 860.000 jurados de votación, hombres y mujeres elegidos aleatoriamente, que han cumplido una gran labor y le han prestado un servicio a su país. En este momento están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano en presencia de más de 350.000 testigos de las dos campañas políticas que van a poder verificar el resultado en cada una de las ciento veintidós mil mesas de votación”.

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Frente a las dudas del proceso, el registrador defendió las herramientas tecnológicas y los protocolos de verificación implementados para esta segunda vuelta, catalogando el despliegue técnico como un hecho sin precedentes en la historia de los comicios nacionales.

“En esta oportunidad se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en la historia de Colombia. Auditorías internacionales, auditores de los partidos, biometría facial, publicación en tiempo de las actas electorales y una serie de mecanismos que dan cuenta de un proceso electoral bien gestionado”, aseveró Hernán Penagos.

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