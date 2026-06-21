Colombia

Terminó la votación de elecciones presidenciales: el registrador Hernán Penagos destacó la “tranquilidad” con la que terminó la jornada

El alto funcionario confirmó el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial y entregó un balance positivo de la jornada electoral, destacando la tranquilidad, la participación masiva y el compromiso de los colombianos con la democracia

Guardar
Google icon
El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance positivo del desarrollo de las elecciones de segunda vuelta presidencial - crédito Registraduría

Las urnas de votación cerraron oficialmente en todo el país a las 4:00 p. m., dando inicio al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, en la que deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Inmediatamente después del cierre, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, entregó un reporte de tranquilidad y destacó el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada democrática.

La entidad electoral reportó que el proceso se desarrolló de forma normal en las más de 120.000 mesas habilitadas en el territorio nacional. El funcionario manifestó el orgullo de la organización electoral ante la respuesta de los sufragantes en las distintas regiones colombianas.

PUBLICIDAD

“Todo para absoluta tranquilidad de la ciudad. Se han cerrado las urnas. Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de manera masiva y ejemplar”, declaró el registrador nacional al concluir la votación.

Penagos también resaltó la participación de los connacionales residentes en el exterior, que ejercieron su derecho en los consulados habilitados durante la última semana. La entidad indicó que las jornadas internacionales registraron una afluencia constante en los puestos de votación de los diferentes continentes.

PUBLICIDAD

El registrador nacional Hernán Penagos destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada democrática - crédito Registraduría
El registrador nacional Hernán Penagos destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada democrática - crédito Registraduría

El papel de los jurados y testigos en el conteo electoral

“Nos da mucho orgullo a las autoridades aquí representadas que millones de colombianos, con tranquilidad, con entusiasmo y con espíritu democrático, hayan, durante el día y durante la semana, en aquellos lugares fuera del país, acudido a las urnas. Eso dice mucho de una nación. Eso dice mucho de una ciudadanía”, añadió el funcionario.

En medio de su intervención, el registrador hizo un reconocimiento explícito al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, las misiones de observación y las diversas ramas del poder público. Esta cooperación interinstitucional permitió asegurar el desarrollo logístico y el control normativo de los comicios en cada departamento del país: “Quiero aprovechar para agradecer inmensamente el apoyo de las diferentes instituciones que se han unido, todas ellas, para lograr sacar adelante un proceso electoral, un ciclo electoral con el que hoy estamos cerrando”.

“El buen suceso de un proceso electoral, lo he dicho permanentemente, es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Y agradezco a quienes hoy nos acompañan, acompañan a esta registraduría, representantes de las Cortes, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación. También a las demás entidades que todas nos han ayudado y han trabajado para que este proceso electoral avance de la mejor manera”, señaló el funcionario.

Los resultados serán verificados mediante las actas electorales diligenciadas en cada mesa, señaló la Registraduría - crédito Natalia Pedraza/EFE
Los resultados serán verificados mediante las actas electorales diligenciadas en cada mesa, señaló la Registraduría - crédito Natalia Pedraza/EFE

Penagos enfatizó la labor del componente ciudadano que asume la responsabilidad directa sobre las mesas de votación. De igual forma, resaltó la presencia de los representantes de las agrupaciones políticas que compiten en esta jornada, quienes actúan como veedores directos del procedimiento manual de conteo: “Y reconocer a miles, 860.000 jurados de votación, hombres y mujeres elegidos aleatoriamente, que han cumplido una gran labor y le han prestado un servicio a su país. En este momento están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano en presencia de más de 350.000 testigos de las dos campañas políticas que van a poder verificar el resultado en cada una de las ciento veintidós mil mesas de votación”.

Frente a las dudas del proceso, el registrador defendió las herramientas tecnológicas y los protocolos de verificación implementados para esta segunda vuelta, catalogando el despliegue técnico como un hecho sin precedentes en la historia de los comicios nacionales.

“En esta oportunidad se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en la historia de Colombia. Auditorías internacionales, auditores de los partidos, biometría facial, publicación en tiempo de las actas electorales y una serie de mecanismos que dan cuenta de un proceso electoral bien gestionado”, aseveró Hernán Penagos.

Temas Relacionados

RegistraduríaElecciones ColombiaElecciones Colombia 2026Registrador Hernán PenagosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

En la capital del departamento, el aspirante del Pacto Histórico mantiene la punta, tal como en la primera vuelta, sobre Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

El candidato del movimiento Defensores por la Patria se está quedando, por ahora, con el departamento de la misma forma como ocurrió en la primera vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

El candidato del Pacto Histórico le lleva una leve ventaja sobre Abelardo de la Espriella, durante el preconteo de los votos de la segunda vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Un equipo de más de 40.000 personas transmite y recepciona la información en tiempo real, según reportó la entidad que lidera Hernán Penagos

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes