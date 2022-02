José Joel hará homenaje a José José por su cumpleaños en CDMX

El homenaje se hará en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México

José Joel aprovechó una reciente entrevista para mencionar cómo será el homenaje que planea realizar en honor a su padre, José José, que estaría cumpliendo años el próximo 17 de febrero. El también cantante mencionó que todo se hará en la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco, el siguiente fin de semana ya que la fecha original cae en jueves.

Aunque el actor aclaró que no está seguro de poder estar presente en dicho homenaje, sí aseguró que algún miembro de la familia como su hermana Marysol Sosa o su madre Anel Noreña harán acto de presencia para no dejar como desapercibido el bonito detalle que la gente tiene con el Príncipe de la Canción.

“Su festejo allá en la alcaldía de Azcapotzalco el fin de semana que entra. No sé si yo pueda estar ahí porque te digo que tengo trabajo, pero si no irá mi madre o Marysol en representación de la familia”, comentó ante las cámaras del matutino Venga La Alegría.

José José murió a los 71 años de edad Fotografía cedida hoy por Photoamc que muestra al cantante mexicano José José, fallecido en 2019, durante una rueda de prensa el 15 de mayo de 2011 en Ciudad de México (México). EFE/Photoamc /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

José Joel aprovechó para mencionar que en este 2022 habrá un avance en torno de los bienes en disputa que su padre dejó en Miami: “No les quiero decir mentiras, pero no sé si en mayo o en junio ya podremos ya estar llegando a Miami para poder ver qué está pasando allá”, expresó.

José Francisco Carmelo Augusto Sosa -el cual es su nombre de pila- afirmó que ya está recopilando todos los bienes que estén a nombre de su padre José José tanto en México como en Estados Unidos, así como todas las regalías que trabajó con Anel durante más de 40 años:

“Ahorita lo que se está haciendo es recopilando todos los bienes que están a nombre de mi papá, entonces aquí en México realmente estamos hablando de sus regalías que es lo que trabajó con mi madre pues más de 40 años, ¿me entiendes?, y de ahí entonces pasar a Miami que tampoco es tanto, estamos hablando de las dos propiedades y las regalías internacionales. Con todas las cartas sobre la mesa para poder entonces lograr que estas personas den la cara”, expresó.

José José y Anel Noreña tuvieron dos hijos: José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

El también cantante aprovechó para contar que en ocasiones olvida su realidad, en la que José José ya no se encuentra vivo, pues le llega incluso a marcar para hablar de ciertos temas, hasta que recuerda todo lo que ha pasado: “De repente sí, sí me pasa la situación del ‘le voy a marcar’ pero ‘no pues ya no está’, pero realmente siempre está presente”, señaló ante el matutino de TV Azteca.

A pesar de decir que se encuentra tranquilo, José Josel confesó que está cansado de todos los problemas legales y familiares que la muerte del intérprete de canciones como El Amar y el Querer, Gavilán o Paloma o Vamos a Darnos Tiempo le dejó desde su partida el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad.

José Joel se enteró del fallecimiento de su papá por Sarita, su hermana menor, con quien mantuvo un pleito en los últimos meses de vida de José josé (Foto: Twitter @josejoeloficial)

“Yo estoy tranquilo. Estoy con la expectativa de sí poder poner orden sobre todo lo que es de la marca, el nombre. Sabemos que hay mucha gente que se aprovecha y que se ha querido aprovechar y a lo mejor pues se está aprovechando del hecho de que ya no esté, entonces es ahí donde justamente de manera legal pues ya entra todo lo que estamos haciendo”, agregó.

En diciembre del 2021 José Joel se lanzó contra Sarita Sosa porque supuestamente se encontraba vendiendo algunos artículos que fueron propiedad de José José, tales como prendas de ropa y premios. En ese momento el primogénito del cantante argumentó que su media hermana no podía efectuar la venta de la casa de su padre debido a que no es la heredera.

