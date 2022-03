Elías Chiprut de Mercurio se disculpó son Sasha Sokol tras comentario machista

Sasha Sokol compartió su versión sobre la relación que habría mantenido con Luis de Llano cuando tan sólo tenía 14 año y él 39 (IG: sashasokolova)

Después de que Sasha Sokol confesara que habría sufrido abuso por parte de Luis de Llano hace aproximadamente tres décadas, algunas figuras del medio han expresado su opinión al respecto. Tal fue el caso de Elías Chiprut, quien tras lanzar una declaración que fue tachada de misógina y machista, se disculpó asegurando que se trató de un sarcasmo.

Fue durante una conferencia de prensa sobre el proyecto Boy Band Experience, donde los integrantes de Mercurio fueron cuestionados sobre el testimonio que hizo público la ex Timbiriche en el marco del Día Internacional de la Mujer. Elías Chiprut tomó la palabra para tratar de explicar que desconocía el tema y tanto él como sus compañeros sólo podían compartir experiencias sobre las personas con quienes han trabajado.

Sin embargo, el cantante de 41 años comenzó su explicación con esta frase: “De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”. La declaración rápidamente retumbó entre conductores, periodistas, mujeres y colectivos feministas, quienes lamentaron la forma en que se expresó considerando fue machista, misógino y apático.

Mercurio habló de su vivencia con algunos representantes acusados de violencia sexual

“Eso sonó muy burdo y que le vale madr*s lo que sufrió Sasha cuando era niña”, “Fue patético ese comentario machista”, “Ojalá no le pase a alguna mujer de tu familia para que nadie se burle de ella”, “Cuando pidan ir a su concierto de los 90′s acuérdense de este video”; “Los vatos no pueden entender que porque a ellos los haya tratado bien no significa que así sea con las niñas que ellos tocan literalmente”, fueron algunos comentarios.

La declaraciones fueron recuperadas por Ventaneando, donde los conductores también consideraron que el comentario estuvo fuera de lugar, principalmente Pedro Sola, quien mencionó que le había parecido misógino al tratarse de una denuncia hecha por una mujer.

“Hay que se inteligente para hacer una respuesta. Porque a parte decir: ‘Yo no lo vi, a mí no me tocó, yo no lo sé'. También creo yo, a lo mejor estoy equivocado, en el Sentido de Sasha, como es una respuesta con relación a una mujer, entonces hasta misógina me parece la respuesta”, dijo durante el programa en vivo.

Tras lo sucedido, Elías Chiprut recurrió a sus redes sociales para disculparse con todas “las personas que pudieron haber resultado ofendidas por el comentario” a través de un comunicado. Dentro del texto, el integrante de Mercurio aseguró que no tenía la intención de herir susceptibilidades y admitió que su expresión estuvo carente de tacto.

“Soy humano como todos los que están leyendo este mensaje, es de humanos equivocarse y más humano aun es saber reconocerlo”, se lee.

Chiprut explicó que decidió aclarar el tema porque no estaba de acuerdo con la “cacería de brujas con antorcha en mano” debido a que lo considera como una cultura dañina y dejó entrever que su polémico comentario habría sido en un tono sarcástico que fue incomprendido.

“Sasha querida, no tengo el placer de conocerte, pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar, jamás fue mi intención, nunca demeritaría la difícil situación que te tocó vivir, por el contrario, admiro y respeto tu valentía, fortaleza y, sobre todo, valor”, continuó.

