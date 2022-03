Qué le pedía Luis de Llano a las mujeres guapas que buscaban ser estrellas

Luis de Llano se encuentra en medio de la polémica por la denuncia pública de Sasha Sokol Foto: Luis de Llano

En medio del revuelo que ha causado el comunicado de Sasha Sokol donde denunció que Luis de Llano la habría manipulado para comenzar una relación sentimental con ella siendo tan solo una adolescente, ahora resurge una antigua declaración del productor donde habló del proceso de las jóvenes que lo buscaban en su oficina para convertirse en estrellas.

En la reciente entrevista que el creativo brindó a Yordi Rosado, donde hizo las declaraciones que desataron las denuncias de Sasha, desmintió que el estilo de vida de los productores de entretenimiento sea glamoroso y lleno de conquistas, ni tampoco de mujeres dispuestas a todo para obtener un papel o un contrato discográfico:

“Tú te imaginas que el productor es un corrupto, sentando en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera. ¡No es cierto, el productor se lleva unas friegas espantosas! Está desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana, si tu novela no tiene el éxito que quieres, te lleva el tren. Es más mito que otra cosa”, expresó en la polémica entrevista.

Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

Sin embargo, De Llano mencionó que algunas mamás de las aspirantes a estrellas sí estarían dispuestas a más: “Había de todo. Lo peor eran las mamás, perdón, ahí lo detengo. Las mamás que llegaban con sus hijas y ahí las sentaban... A mí varias mamás me dijeron y les dije ‘señora, perdóneme pero está usted equivocada”, contó.

“¿Tú crees que yo pude haber hecho la cantidad de grupos que hice, la cantidad de programas y novelas, si eso fuera cierto? ¡Imposible! Es un mito que existe y existirá pero en el cine, en la televisión, en el teatro. Pero luego va a niveles más grandes, de eso viven las revistas del corazón y los programas de chismes. Existe ese mito y va a seguir existiendo, porque en las novelas se vive aspiracionalmente”, expresó.

En relación a estas declaraciones, hace una década de Llano ahondó en torno a su papel como productor y reveló cuál es la condición que le pedía a las chicas guapas que acudían con él. Y es que en 2012 salió al mercado el documental Gimme Tha Power, de la banda Molotov, que fue un material audiovisual para contar la historia y el impacto del grupo de rock mexicano, que lanzó en los 90 la canción El carnal de las estrellas, en cuya letra mencionan a Luis de Llano, aludiendo en tono sarcástico que “sólo quiere acostarse con ellas”.

Molotov lanzó el tema 'El carnal de la estrellas', donde mencionan a Luis de Llano (Foto: Facebook / @molotovoficial)

Dirigido por Olallo Rubio, el documental recoge testimonios de los testigos del impacto de Molotov, entre ellos el de Luis de Llano, quien reveló en el material cuál era la única condición que le pedía a las aspirantes a celebridades con el fin de convertirlas en famosas.

Ante las cámaras del trabajo audiovisual, el hermano de Julissa relató qué les pedía a las jóvenes que acudían a verlo con la intención de ser lanzadas al estrellato.

“Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperando. Entonces la siento y le digo ‘tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look. Entonces párate, date una vuelta, siéntate...’”, comenzó.

El creativo intentó echar abajo el mito del estilo de vida de un productor de estrellas Foto: Infobae México

“Se empieza a poner nerviosa... ya sabes, cambia la situación. ‘Pues mira, yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición... ¿una condición? Pero...no quiero que la comentes con nadie....quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo”, continuó el productor.

“Como que se empiezan a poner más nerviosas, se vuelve a cambiar de pierna, cambia de lugar... y ‘te lo juro, que te voy a hacer la estrella de las estrellas...’ OK... ‘¿Cuál es?’ Cuando seas rica y famosa...no te quiero volver a ver en mi vida”, contó entonces en el documental disponible en YouTube.

Con esta declaración, el creativo de Timbiriche, Garibaldi y Kabah echó abajo la percepción que sobre el estilo de vida de los productores se tiene en el imaginario público.

