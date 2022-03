Tundieron a Elías Chiprout de Mercurio por comentario machista sobre Sasha Sokol y Luis de Llano

Elías Chiprout contestó de forma grosera a los cuestionamientos de la prensa (Fotos: Instagram@luisdllanomacedo // Twitter@eliaschiprut)

La denuncia que realizó Sasha Sokol en el marco del Día internacional de la mujer en contra del productor Luis de Llano, a quien acusó de haber abusado de su vulnerabilidad a los 14 años para iniciar una relación sentimental basada en el poder del entonces hombre de 39 años, estremeció al público.

Y es que Sasha narró en un extenso comunicado que De Llano supo manipularla para conformar una relación de noviazgo que duró cuatro años, antes de que la intérprete de Serás el aire cumpliera la mayoría de edad.

La también actriz expresó que por más de tres décadas no quiso hablar del tema que le causó tal conflicto que la ha llevado a reflexionar que fue víctima de un hombre que a la fecha volvió a cometer un abuso contra ella al hablar del tema públicamente.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales y su empresa de management, OCESA, difundió el comunicado (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

La denuncia de Sasha apareció dos días después de que se publicara la entrevista que Luis de Llano brindó a Yordi Rosado, donde expresó que llegó a sentirse profundamente enamorado de la entonces adolescente, y también apeló a que “las niñas buscaban una figura paterna”. De Llano minimizó el asunto y contó que la relación duró seis meses y no los cuatro años que Sasha aseguró después.

Tras la denuncia de la también ex conductora de Canal 22, usuarios de las redes sociales condenaron lo sucedido y se lanzaron en críticas contra De Llano, quien a la fecha no ha expresado comentario alguno.

Además del público, también figuras del entretenimiento se pronunciaron en favor de Sasha expresándole su apoyo. Laura Zapata, Mauricio Martínez, Andrea Legarreta, Dulce, Ofelia Cano, Pati Chapoy y sus ex compañeros de Timbiriche Erik Rubín y Benny Ibarra le refrendaron su cariño a “su hermana”.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna (Foto: Instagram)

Sin embargo, un cantante causó ámpula este día por su declaración ríspida ante el tema. Se trata de Elías Chiprout, integrante del grupo Mercurio, quien lanzó un comentario que fue calificado como machista, misógino y falto de empatía.

En su más reciente encuentro con los medios para promocionar la próxima gira Boy Band Experience, donde Mercurio alternará con bandas como Kairo, Tierra cero y Ragazzi, los cantantes fueron cuestionados sobre el tema que involucra a Sasha y De Llano, y fue Elías quien hizo una declaración poco acertada:

“De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”, expresó el cantante de Explota corazón.

Ante la expresión, en plena conferencia de prensa, el reportero Pepe Rendón le hizo saber al integrante de Mercurio que su declaración había sido misógina, sobre todo cuando recién pasó el Día internacional de la mujer.

Danny, Elías, Rodrigo, Héctor y Poncho, integrantes de Mercurio en la actualidad (IG: grupomercurio)

“Es un poco tendenciosa la pregunta más bien, no que esté cargada de misoginia, simplemente cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche si aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces pedirle su opinión a alguien de algo que desconoce o simplemente no puede saber se me hace un poco absurdo, en cuanto a eso.”, reviró exasperado el cantante.

“Y la verdad nosotros apoyamos a cualquier tipo de persona, cada quién vive su realidad, nadie puede meter las manos al fuego...”, expresó el también ex conductor de televisión.

Como era de esperarse, internautas alzaron la voz ante los polémicos comentarios: “Eso sonó muy burdo y que le vale madres lo que sufrió Sasha cuando era niña”, “Este wey quién es, ni fama tiene para ser tan indolente”, “Fue patético ese comentario machista”, “Ojalá no le pase a alguna mujer de tu familia para que nadie se burle de ella”, “Cuando pidan ir a su concierto de los 90′s acuérdense de este video”; “Los vatos no pueden entender que porque a ellos los haya tratado bien no significa que así sea con las niñas que ellos tocan literalmente”; “Dicen que no son machistas”, “Qué comentario más desafortunado”, son algunas de las críticas que recibió Chiprout.

SEGUIR LEYENDO: