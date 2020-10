“¿Lo que se ve no se pregunta?”: así confirmó Melissa de JNS su romance con Poncho de Mercurio

Melissa López y Poncho Barbosa al fin han dado muestras públicas de su romancer (Foto: Instagram@ponchobaca/@melissalz83)

Fue a principios de año cuando Melissa López, integrante de JNS, fue cuestionada sobre su proceso de separación de su esposo Manolo Núñez, con quien se ha mantenido casada por siete años. La cantante fue interrogada entonces sobre si había encontrado el amor nuevamente en Alfonso Barbosa, conocido como Poncho, integrante del grupo Mercurio. Así lo dijo en marzo ante los medios:

“Lo cierto es que estoy separada desde hace algunos meses, estamos tomando decisiones Manolo y yo, pero hay una gran relación, hay un gran respeto, hay un gran agradecimiento, y estoy separada”.

Desde hace varios meses se ha especulado un romance entre ambos cantantes luego de haber participado juntos en el proyecto 90′s Pop Tour, gira de conciertos en la que participaron sus respectivas agrupaciones. Incluso fue en la revista TV Notas donde se aseguró que la causa de la separación de Melissa con su aún esposo fue una presunta infidelidad de ella con Poncho, hecho que fue desmentido por la integrante de JNS.

Melissa López reveló su diagnóstico de coronavirus en junio pasado; pudo superarlo exitosamente (Foto: Instagram @melissalz83)

El rumor estuvo cargado de polémica pues además de que en aquel entonces Melissa estaba casada, se creía que Alfonso también, y fue el Mercurio quien fue duramente criticado al ser padre de tres niñas que procreó al lado de Ximena Linage.

Fue apenas en septiembre que Melissa reveló en el programa Ventaneando que había tenido que recurrir a terapia psicológica luego de su separación de Manolo, con quien sumado a sus siete años de matrimonio, se mantuvo unida más de una década como novios.

“No es que no lo haya asimilado o que no quisiera enfrentar el duelo como debía ser, pero estaba en un acelere de mucho trabajo y estaba concentrada en ello, fueron muchos años juntos y poder sanar, poder soltar, y poder trabajar este duelo fue importante para mí. Yo tenía que tomarme el tiempo necesario para poder enfrentar mi separación y trabajar este duelo, esta pérdida fue importante y fue necesario mucho trabajo, porque dolió mucho tuve que asistir a terapia, pero valió mucho la pena”, expresó.

Poncho Barbosa es padre de tres hijas; actualmente está divorciado (Foto: Instagram@ponchobaca)

Con este contexto, hace unos días apareció Melissa en las historias de Instagram de Poncho; ahí se les ve en un restaurante en compañía de unos amigos y en una posición física que revelaría su cercana relación.

A esta foto se suman unas imágenes capturadas hace una semana en las playas de Los Cabos, Baja California, donde, aunque no aparecen juntos, el público hizo conjeturas de que ambos famosos estarían vacacionando, pues ambos compartieron imágenes en los mismos escenarios: la alberca del mismo hotel y la playa con el mismo atardecer.

Los famosos compartieron sendas fotos donde se aprecia el mismo atardecer en la playa, aunque trataron de ser discretos al no posar juntos (Foto: Instagram @melissalopez @ponchobaca)

Además compartieron su ubicación, que no fue otra sino el exclusivo hotel Nobu del destino turístico, hecho que los fans no pasaron por alto y de inmediato las especulaciones en torno a su sonado y nunca confirmado romance por fin se habrían confirmado. Aunado a ello, ambos famosos usaron la frase “The time to be happy is now” (El tiempo de ser feliz es ahora) en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que avivó los rumores.

Fue en una historia de Alfonso Barbosa donde se le puede ver a la pareja mostrando públicamente su amor (Foto: Captura de pantalla @ponchobaca)

Fue hasta esta tarde y tras las evidentes muestras de cariño que Melissa aceptó en Ventaneando que efectivamente se encuentra en una relación amorosa con Alfonso; no obstante que sigue aún casada.

“¿Lo que se ve no se pregunta?", le cuestionó el prsentador Ricky Manjarrez, a lo que la JNS contestó: "Excato, excato, ¿para qué decir sí o no? Yo te puedo decir que estoy separada desde hace casi un año, y que todo lo que estoy viviendo, no sólo en lo profesional sino también en el terreno personal, me está gustando, me tiene muy feliz y eso es lo que más deseo, estar en paz, ser feliz y la vida sigue”, aseguró.

Los cantantes compartieron, cada uno por su lado, una foto en la misma alberca, hecho que levantó sospechas (Foto: Instagram @melissalopez @ponchobaca)

La intérprete de La ilusión del primer amor y Sólo vivo para ti reveló que fue su compañera de grupo, Angie Taddei, quien la ayudó a asimilar su separación haciéndole ver que es posible finalizar una relación en buenos términos, algo que ella misma experimentó al divorciarse del padre de sus hijos Ignacio y Matías, el músico José Portilla, en 2019.

Por su parte, trascendió que Poncho está ya divorciado legalmente de su ex pareja por lo que es un hombre libre; en el caso de Melissa, el proceso ya está en camino.

