Por qué un mensaje de la mamá de Belinda podría haber sido dedicado a Nodal

Luego de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, la atención de sus fans se centró en cómo desarrollan su vida en lo individual, por lo que recientemente, los seguidores del cantante de regional mexicano pudieron advertir un mensaje supuestamente dirigido para él.

La frase fue publicada en el perfil de Instagram de Belinda Schüll, la mamá de la intérprete de Dopamina; aunque claramente no tenía algún tipo de dedicatoria o etiqueta, muchos internautas asumieron que estaba dirigida a Nodal por la reciente separación.

“La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, se pudo leer en el perfil. La historia temporal de Instagram contenía una imagen de un paisaje marítimo, aunque actualmente ya no está disponible, algunas cuentas de fans lograron guardar una captura de pantalla.

La frase decorada en letra cursiva fue subida nuevamente en varias cuentas de fans de Nodal y Belinda, por lo que algunas personas lo interpretaron como una indirecta e hicieron comentarios asegurando que estaba relacionada a la reciente ruptura de Nodeli, apodo que se le dio a la relación de los cantantes.

El mensaje tendría un contraste muy claro respecto a la publicación que realizó Belinda Schüll cuando su hija se comprometió con el cantante de regional mexicano. La romántica petición ocurrió el 25 de mayo del 2021.

“En el principio fue el Amor. Pero no cualquier Amor, sino el Amor como Arte, el único que es capaz de construir el pilar básico de la sociedad, la Familia. El amor que le dice al ser amado, te necesito porque te amo, con la madurez de quien sabe que la Familia no se cultiva con la flor del egoísmo sino con el jardín de la generosidad.”, aseguró Schull para abrir su reflexión.

En su momento, la mamá del intérprete de Botella tras botella también emitió un mensaje ante el compromiso que en ese entonces parecía inquebrantable. Silvia Cristina Nodal escribió lo siguiente en su Instagram. “Crece mi familia! Vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso, reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora.”

Hace casi un mes, Christian Nodal anunció a través de Instagram que su compromiso con Belinda había terminado, hasta la fecha ninguno de los dos ha realizado algún comentario concreto para explicar el motivo de la ruptura, pero entre canciones y comentarios en conciertos, ambos han dejado ver cómo lidian con la separación.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió el intérprete de Adiós Amor.

Tan pronto se realizó el anuncio, la intérprete de Luz sin gravedad comenzó a recibir muchas críticas por su decisión, ya que circularon muchos rumores donde se aseguró que Belinda habría terminado la relación por un asunto de dinero.

Ante la situación, la cantante de pop pidió que se frenaran los ataques en su contra: “He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas.”

Cabe señalar que la actriz de telenovelas infantiles no especificó a cuáles críticas se refería, pero muchos artistas y conductores ya se han posicionado sobre el termino de su romance con el cantante de Botella tras botella. Entre ellos, Gustavo Adolfo Infante señaló que Belinda buscaría regresar con Nodal por medio de brujería y también reveló que ella tendría un modus operandi para despojar a sus prometidos.

