Manelyk González confesó atracción por Christian Nodal: “Es un papasote”

Manelyk confiesa su atracción por Christian Nodal Foto: Especial Infobae

Durante el transcurso del pasado 2 de marzo, la ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk González, ofreció una conferencia de prensa para relatar sus próximos proyectos en puerta. Ahí la también modelo fue cuestionada por la prensa sobre su entonces relación con Jawy Méndez, pero también confesó su atracción por Christian Nodal.

Después de la ruptura de Christian Nodal y Belinda, la intérprete ya había hecho algunos guiños al respecto, pues cuando le regresó el anillo de compromiso a Jawy dijo que la joya que ella recibió era insignificante comparada con la que el intérprete de Adiós amor le dio a su entonces prometida.

“Ahora bien sí mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda! Ni de p**deja lo regreso! Pero nop, nomas digo”, redactó el pasado 17 de febrero en Twitter.

Manelyk comparó el anillo que le dieron con el que recibió Belinda por parte de Nodal Foto: Twitter/@manelyk_oficial

Sin embargo, en la más reciente conferencia de prensa de la Reina de los realities show de México, expresó su admiración por Christian Nodal y aseguró que el intérprete podría ser el mejor postor para cualquier persona, además no perdió la oportunidad de enumerar las virtudes que pose el cantautor de 23 años.

“No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?, es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es est*pidamente millonario. Dios mío, ¡Qué más!”, dijo en entrevista con Mezcalent que fue recuperada por Enrique Vásquez de Evolución Fotografía Studio.

Al igual que como lo hizo en redes sociales, Manelyk despreció el anillo de compromiso que Jawy le dio, pues aseguró que no le dolió regresarlo debido a que puede comprar uno “diez veces más caro”, además de que no se podía comparar con el que Christian Nodal le dio a Belinda, pues de haber sido así no lo hubiera regresado.

Manelyk entregó el anillo de compromiso que le dio Jawy Méndez Foto: Instagram/@manelyk_oficial

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, ¿verdad?, pero no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, dijo.

Cuando se supo que Manelyk le entregó el anillo, su entonces pareja le agradeció en entrevista y señaló que ella no volvería a tener el objeto: “Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! [...] Una mujer nunca sabe cuanto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó Jawy Méndez para Vaya, Vaya TV.

Más adelante y tras el insistente reclamo por parte de la ex Shore hacía Jawy Méndez, el también intérprete de reggaetón decidió contestarle por medio de sus redes sociales, donde colgó un polémico tweet que llamó la atención de los seguidores del reality producido por Music television (MTV).

“Hoy en día para algunos vale más lo que “cuesta” que lo que “vale”, lo que sientes al dar o recibir algo importante más allá del objeto”, comenzó a decir.

Jawy y Mane presumiendo su entonces relación en redes sociales (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

De igual forma, ahondó en que estaba tranquilo sabiendo que todo lo que ha regalado ha sido porque así lo sintió en ese momento: “En fin… al menos cuándo se regala con esfuerzo y corazón uno queda feliz sabiendo que se hizo algo sincero”, colocó el actor e influencer mexicano de 33 años.

Las respuestas por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos arremetieron contra Jawy al recordarle que, de acuerdo con las declaraciones de Manelyk, su entonces pareja por más de 5 temporadas en Acapulco Shore, le fue infiel y ese fue detonante de su ruptura.

“Puedes ser. Al final de cuentas ustedes dos saben qué pasó, pero si llegara a ser cierto que tú le fallaste, con toda la razón del mundo ella puede decir lo que quiera porque le dolió la traición. Aun así cada quien ya a su vida y que quede como un bonito recuerdo”, dijo una tuitera.

SEGUIR LEYENDO: