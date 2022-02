Belinda vs Christian Nodal: 8 frases en sus nuevas canciones para entender el rompimiento

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

El rompimiento de Christian Nodal y Belinda ha dejado muchos debates, reacciones, discusiones, rumores, etcétera, pero también dos canciones, posiblemente las más polémicas en la carrera de los cantantes, y también las más enigmáticas.

Sin embargo, acercándonos más a las letras de cada una, se pueden desfragmentar sus frases y analizar desde quién fue el que probablemente tuvo la culpa, hasta pistas de un intento por reconciliarse.

Ya no somos ni seremos - Christian Nodal

Acostumbrados como nos tiene al género banda-norteño, el cantante mexicano entregó una canción adornada con violines, vientos y un destacado acordeón, aderezada con una voz aunque perdida en el dolor del momento, se mantuvo ecuánime.

Christian Nodal habría asumido la responsabilidad del rompimiento Foto: Cuartoscuro

Además, es Nodal quien da muchos más detalles públicos de su relación con Belinda, y por lo tanto, más pistas por las que se podría especular que se trata de un tema dedicado cien por cien a la mexicana.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa’ cubrir los besos que dejaste”, es la primera estrofa del tema, hecha definitivamente a la medida, pues el intérprete carga con tres tatuajes referentes a su ex novia.

“Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”, mucho se rumoró de la visita que supuestamente hizo Christian Nodal a su ex novia en los días de anunciarse el rompimiento, pero jamás fue confirmado, pero es Christian quien asegura estar lejos de caer en el clásico refrán un “clavo saca otro clavo”.

“Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos”, mucho se ha hablado de los supuestos engaños que Belinda quiso aplicar con Nodal, como un presunto préstamo millonario, entre otras cosas, pero el propio Nodal quien relata en su canción que se equivocó, y se asume responsable del rompimiento.

“Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos”, aunque varias veces especularon sobre un rompimiento, salieron abantes de cada rumos, excepto de éste último, y en voz del cantante del regional, es la definitiva.

Belinda lanzó la canción más fuerte (Foto: Instagram/@belipop)

Mentiras Cabr*n - Belinda

Belinda hizo lo propio a través de su nueva canción, con una marcada influencia del reguetón, con un sonido bastante noventero, y alejada del trap que va viento en popa dentro del popular estilo urbano latino.

Aunque hay muchas frases lapidarias, no hay muchas pistas en la letra sobre Christian Nodal, por lo que hablar de una especial dedicatoria es una mera especulación por el momento que ambos pasan.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, si en algo coinciden ambas canciones, es en que Nodal cargará en su conciencia con toda la culpa del rompimiento.

“Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tus haces se ignoran”, y definitivamente coinciden en que se trata de la última vez que los vemos juntos. El rompimiento fue efectivo, y jamás volveremos a regocijar nuestras pupilas con este dúo en alguna alfombra roja, revistas, videos, nada.

La pareja se comprometió, parecían enamorados (Foto: Twitter)

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo”, luego de la separación, Christian Nodal hizo una serie de declaraciones a través de las redes sociales. Aseguró que, si hablaba de más, la única afectada sería Belinda, por lo que aquí le mandaron, por lo menos, un guiño.

“Ahórrate el intento, te digo que no”, ¿será Christian Nodal quien ha puesto sobre la mesa una reconciliación? Belinda se adelantó a cualquier intento del cantante por reencontrarse, y cerró definitivamente el ciclo.

