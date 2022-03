Belinda compartió mensaje con motivo del 8M: “Es un día de lucha”

Belinda envió un mensaje a sus fans con motivo del 8M (Foto: Instagram/@belindapop)

Este Día Internacional de la Mujer, Belinda se unió a las artistas que buscan concientizar sobre la razón por la que el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres.

La tarde de este martes, Belinda tomó sus redes sociales para enviar un mensaje en el contexto del Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que algunas personas suelen felicitar a las mujeres o celebrarlas, olvidando el motivo detrás de la proclamación de este día como una fecha especial.

“El 8 de Marzo es un día de lucha, no un día festivo”

El origen del Día Internacional de la Mujer se remonta a 1975, cuando las Naciones Unidas decidieron institucionalizar esta fecha debido que en marzo de 1911 hubo un incendio en una fábrica de Nueva York que causó la muerte de 130 mujeres y en el mismo mes de ese mismo año, en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, un total de un millón de obreras se movilizaron para exigir el derecho al voto y al trabajo justo.

La cantante recibió cientos de respuestas de internautas a favor y en contra de la conmemoración de la lucha de las mujeres (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Asimismo, compartió una pequeña cita de la entrevista que tuvo para la revista L’Officiel India, pues ella y la diseñadora mexicana Gabriela González fueron la portada de la publicación de este 8 de marzo, con la que se conmemora el trabajo de las mujeres en la moda.

“Ahí, donde alguien lucha por alzar la voz, donde alguien se respeta por su identidad, donde encontramos libertad e igualdad… ahí, pertenezco yo”, se lee en su publicación de Instagram.

Para la misma revista, la española expresó que ama ver a las mujeres de hoy en día siendo más fuertes. Dijo: “Me encanta y también me alegra cómo las mujeres cada día somos más fuertes, tenemos menos miedo a expresarnos libremente”.

Belinda y Gabriela fueron las protagonistas de L'Officiel este Día Internacional de la Mujer (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Belinda respondió a varios de los comentarios que internautas hicieron en su publicación de Instagram con motivo del Día Internacional de la Mujer, agradeciendo el apoyo de sus fans o sólo comentando con un emoji de corazón morado.

Pese a que año con año la cantante comparte mensajes con los que busca hacer conciencia sobre la lucha de la mujer en esta fecha, en esta ocasión en la sección de comentarios de sus publicaciones, sus fans retomaron cómo hace unos días ella fue víctima de violencia de género debido a su ruptura con Christian Nodal.

Y es que después de que el sonorense anunció que Belinda y él decidieron terminar su noviazgo, la intérprete de Luz sin gravedad hizo evidente que ella está siendo atacada y está recibiendo críticas que conciernen a su vida personal, por lo que pidió a los medios de comunicación frenar esta situación.

“Personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que sólo me corresponden a mí (…) difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”, escribió.

Belinda escribió su mensaje ante las críticas en historias temporales (Foto: Instagram/@belindapop)

Belinda explicó que el odio que está recibiendo debido a su ruptura con Nodal se debe a lo que la sociedad, sin razón, espera de las mujeres en sus relaciones amorosas: “No estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, compartió.

La cantante no señaló en particular alguno de los ataques de los que habló en su comunicado, pero sí advirtió que tomará cartas en el asunto, pues no piensa permitir que esta situación la afecte más y porque desea que todas las mujeres sean tratadas con el respeto que se merecen.

“He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, se lee en la publicación que hizo.

